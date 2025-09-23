Samuraï explica qué significa su baile sobre una tumba con la palabra 'Ruido' en 'Dejándolo pasar'

Samuraï baila sobre una tumba en Dejándolo pasar, su último lanzamiento musical que ha venido a presentar este martes a Cuerpos especiales.

La cantante, vieja amiga del programa —esta es ya su tercera vez en el morning de Europa FM—, lanzó el pasado viernes esta canción en la que habla de dejar pasar los problemas. "Yo soy una persona que va como caballo desbocado. No paro a pensar. Creo que soy la comedia romántica favorita de mi psicóloga pero de las malas", ha contado a Eva Soriano y Nacho García a los que ha contado que no llora los problemas, los ríe. "Me río histéricamente. Estamos todo el rato descojonados pero yo estoy pasándolo muy mal", ha contado sobre las consultas con el especialista.

La cantante habla sobre el arte de pasar de todo en esta canción que viene acompañada de un videoclip en el que baila sobre una tumba. Es un metáfora. "Yo saqué el álbum El silencio del Ruido y hablaba mucho del ruido como sinónimo de ansiedad. Pasan muchas cosas y yo solo necesito estar callada en una esquina", ha contado la intérprete, que escribió este tema en Miami cuando llevaba dos meses fuera de casa y echaba mucho de menos a su gato.

"Me parecía superbonito bailar en el videoclip sobre una lápida en la que pone ruido", ha seguido. "Estoy bailando sobre mis problemas, intentando pisotear la ansiedad. Sé que está ahí pero me voy a limitar a bailar y mirar a otro lado", ha explicado.

Samuraï se encuentra en un momento de no parar, con un tour clave en el que está visitando ciudades y recintos en los que no había estado antes. "No es una gira de cierre, es una combinación de las dos cosas", ha contado sobre estos conciertos que servirán para dar paso a su próxima etapa.

En este no parar. La cantante fue telonera de Tate McRae en Ciudad de México el pasado marzo. "Me llamó mi mánager a semana anterior", contó sobre cómo recibió la noticia. "Mi primera reacción fue pero si yo no bailo..."

Una frase anecdótica que dio lugar a un recuerdo imborrable. "El público de México es lo mejor que le puede pasar a una artista en la vida", añadió antes de despedirse confesando que todavía no ha sacado el carnet de conducir y confesar que ha escrito canciones para Ruslana, Chanel y otros artistas de alta gama. "Esas cosas no las cuento porque se reservan un poco".