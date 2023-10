Santos Solano explica en 'Cuerpos especiales' por qué es bueno sentir miedo

Santos Solano se ha venido este martes de Halloween a Cuerpos especiales para hablar de miedo. El psicólogo de cabecera del morning de Europa FM ha explicado a Eva Soriano y Nacho García la verdad sobre esta emoción.

"Y lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de miedo es saber qué es una emoción", ha dicho al empezar su sección. "Se pueden definir como respuestas temporales, automáticas, de corta duración, que nos permiten ser más adaptativos a los cambios de nuestro entorno", ha seguido el experto, y ha puesto como ejemplo la película Del Revésque muestra que "hay emociones primarias". Son miedo, ira, asco, alegría y tristeza.

¿Qué es el miedo?

Una vez explicado qué son las emociones, toca hablar de miedo. ¿Qué es exactamente? ¿Es malo sentirlo?

"A veces se confunde y se habla del miedo como una emoción negativa. Esto no tiene mucho sentido porque todas las emociones son positivas", matiza Santos Solano. "Lo que sí ocurre es que es desagradable pero sirve para algo por eso decimos que todas son positivas. Al final nos prepara para alejarnos del peligro. Nos provoca una reacción corporal bastante desagradable y alejándote del peligro alivias esa emoción. Lo que hace es protegernos".

Esa reacción la tenemos ante situaciones muy diversas, como puede ser una amenaza de la vida o situaciones "de inseguridad o que puede afectar a nuestro propio autoconcepto".

¿Cuándo el miedo es malo?

El miedo no es malo, es una reacción adaptativa, lo que ocurre es que a veces puede convertirse en una reacción desadaptativa y ocasionarnos problemas, ¿Cuándo ocurre esto?

El problema surge cuando la intensidad sube y hace que el miedo se convierta en disfuncional o cuando el miedo aparece ante cosas que en sí no debería darnos miedo. "Cuando tu cuerpo reacciona ante cosas que en sí no deberían darnos miedo como 'no me atrevo a viajar', 'no me atrevo a conocer gente', 'no me atrevo a exponer en público', perdemos oportunidades y volvemos a hablar de miedo desadaptativo", apunta.

Fobias y miedos irracionales

Cuando el miedo se convierte en irracional se convierte en fobia, es el miedo a cosas que no son peligrosas y que, en ocasiones, tiene nombres concretos:

Coulrofobia: Miedo a los payasos

Miedo a los payasos Anuptafobia: Miedo a permanecer soltero

Miedo a permanecer soltero Eritrofobia: Miedo a ruborizarse delante de la gente

Miedo a ruborizarse delante de la gente Filofobia: Miedo a enamorarse

¿Por qué en Halloween sí nos gusta el miedo?

El miedo no siempre es nuestro mejor amigo (al menos, aparentemente) pero nos encanta al llegar Halloween. ¿Por qué? "Hay varias teorías que explican por qué podemos disfrutar de una película de miedo", señala Santos Solano.

"Una dice que lo que primero ocurre es que empatizamos con el personaje al que le van a pasar todo tipo de sustos, desgracias, etc. Esos estímulos de miedo lo que van a hacer es aumentar nuestra activación y el propio desenlace es un alivio. Cuanto más activador se el inicio, más alivio sentimos luego", señala Santos Solano, y apunta otras ideas.

"También hay otra teoría que dice que nos damos permiso en ciertos contextos para soltar esa parte más sádica sin sentir culpa o que el día de Halloween tampoco buscamos sentir miedo, sino que buscar las risas", concluye.

¿Conclusión? "Sentir miedo no es malo, es una emoción tan importante que no podemos vivir sin ella".