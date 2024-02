Santos Solano explica qué es el efecto halo y las consecuencias negativas de dejarnos llevar por él

Santos Solano ha vuelto otro martes más a Cuerpos especiales para hablarnos de salud mental y de cómo funciona nuestra mente.

El psicólogo de cabecera del morning de Europa FM nos ha explicado esta semana qué es el efecto halo y cómo puede afectar a nuestras relaciones con otras personas.

"Es uno de los sesgos cognitivos más conocidos de la psicología", ha apuntado nada más empezar la charla con Eva Soriano y Nacho García. "Hay que aclarar que los sesgos cognitivos son atajos en los que la mente, a partir de pocas variables de una realidad, lo que hace es una interpretación más completa para ahorrar tiempo, para atajar".

Así, lo que tenemos con el efecto halo es "una generalización, normalmente errónea, para que a partir de una característica o cualidad de un objeto o una persona, generalizamos el resto de características". "Vemos a alguien que se ajusta al ideal estético y por esa variable consideramos que es inteligente, que es atractivo, que es buena persona, que nos va a caer bien... Eso suele pasarnos y es bastante frecuente", ha señalado.

Se interpreta en el sentido positivo, cuando la persona cumple unos ideales estéticos, y también negativo. "Cuando vemos a alguien que en principio no se ajusta a un ideal estético ya consideramos que es una persona menos interesante, que no merece la pena conocer, que incluso no se le van a dar bien determinadas cosas... ".

Los efectos negativos del efecto halo

Dejarnos llevar por el efecto halo es algo frecuente, y no esconde ninguna mala intención. "Simplemente es una reacción del cuerpo que está hecha para ahorrar energía. Lo que necesita el cerebro es, en pco tiempo, decidir rápido si alguien le va a venir bien, si la va a venir mal, si es interesante hacerse su amigo, si todo lo contrario y lo que tengo que hacer es alejarme...", ha continuado el psicólogo del programa.

El problema es que "esas generalizaciones que hacemos para ahorrar energía pueden acabar por llevarnos a equivocaciones" y, en algunos casos, puede tener efectos negativos en la otra personal.

"Llévatelo a ámbitos, un profesor que en función de una característica física de un niño ya interpreta si es buen estudiante, mal estudiante, si le va a apetecer darle clase... Pasa también en el ámbito laboral. Si va a acabar ascendiendo o no, si terminará teniendo salarios desiguales dentro de la empresa en base a principios de este tipo... Simplemente generalización de una característica física".

El problema lo tienen, principalmente, quienes no se ajustan al ideal estético porque eso les perjudica: "La gente va a interpretar sobre ti unas determinadas variables y también está estudiado que cuando, por ejemplo, eres muy guapo y te ajustas demasiado al ideal estético, la gente te percibe desde una jerarquía desigual".

Los guapos (por simplificar) no siempre se relacionan con características positivas. "Eso le pasa a los famosos, que la gente interpreta sin conocerlos que pueden ser prepotentes, que van de flipados, que no me apetece del todo abrirme con ella... Es el extremo del efecto halo", ha apuntado.

Cómo contrarrestar el efecto halo

¿Se puede contrarrestar el efecto halo? Sí, y es importante hacerlo.

Para ello, "lo primero es identificarlo y aprender a reconocerlo". "Cuando lo identifico ya puedo cambiar o intentar cambiar o darme una oportunidad de actuar de manera diferente y ahí es donde podemos empezar a hacer cambios", ha explicado Santos Solano.

Como las conclusiones rápidas nos pueden salir de manera automática durante mucho tiempo, "es cuestión de ser conscientes" y "darnos permiso para cambiar". Así, cuando vemos una persona guapa o fea, no tenemos por qué pensar que pueda ser lista o no.

Al final y a cabo, el efecto halo no solo lo aplicas tú, también te lo aplican y eso también tiene consecuencias negativas. "Puedes confundir tu personalidad con lo que la gente piensa de ti y no desarrollas otras áreas".