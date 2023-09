Sergio Dalma reniega de la bachata y del bótox: "Me pincharon, se me durmió un ojo y parecía Carmen de Mairena"

Este 28 de septiembre Sergio Dalma cumple 59 años. Su mejor regalo es disfrutar del trabajo, más aún cuando llevaba más de un año sin presentar música.

El cantante vuelve a ponerse nervioso ante los micros para hablar de su nuevo disco, Sonríe porque estás en la foto, que llega el próximo 24 de noviembre. El primer single, que lleva el mismo título, ve la luz este mismo viernes 29 y hemos escuchado un trocito en rigurosa primicia.

"He disfrutado muchísimo hacer este disco, porque ha sido como un salto mortal. Si ya cuesta trabajar con dos o tres productores, imagínate con siete", explica el artista, que ha contado con la colaboración de Pablo Cebrián y Paco Salazar. "Algunos son chavales de veintipico años y me han dado mucha caña", dice antes de confesar que en realidad está encantando con probar cosas nuevas... hasta cierto punto: "He recibido corridos mexicanos, pero no me veo, y bachatas, pero no me veo cantando bachatas".

A pesar de que vivió durante 27 años en Madrid, volver a la capital desde el pueblo en el que vive ahora ha sido un acontecimiento. "Parezco Paco Martínez Soria cuando bajo del ave, mirando los edificios y todo", bromea.

Los años no pasan en balde para nadie y las arrugas de su cara son, dice, de tanto sonreir. "Hay que disfrutar", dice para después recordar cómo se sintió aquella vez que se hizo un pequeño retoquito. "Una vez me pincharon bótox, se me cerró un ojo y parecía Carmen de Mairena".

En este álbum ha incluido una versión de Una estrella en el jardín, original de Mari Trini. "Era una tía muy reivindicativa y me encantaba por su forma de actuar. Lo he hecho con todo el cariño y como homenaje", confiesa el cantante, que explica con mucha guasa que creó Bailar Pegados porque lo suyo no es el perreo.

Mala noticia para Eva e Iggy, que habían preparado una versión urbana de ese tema "con un toquecito de perreo". Aun así, la han cantado y oye... Ha merecido la pena.