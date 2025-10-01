Sheila La La presenta 'Wine Up Comedy: Vinólogo': "La gente viene a la hora del vermú y se va contentísima a comer"

La cómica Sheila La La se ha venido este miércoles a Cuerpos especiales para hablar con Eva y Nacho de su espectáculo Wine Up Comedy: Vinólogo , en el que marida humor con vino. "Ya pueden ser malos los chistes que cuando arrancas con el blanco y sigues con el rosado...", ha dicho sobre las risas en el teatro.

Una cata de vino no tiene por qué ser técnica y aburrida. Es lo que que quiere demostrar la cómica Sheila La La en su espectáculo Wine Up Comedy: Vinólogo, que se puede disfrutar este sábado 4 de octubre en la Sala Galileo Galilei de Madrid.

"Una vez fui a una cata y me pareció un tostón", ha contado a Eva Soriano y Nacho García sobre el espectáculo en su visita este miércoles a Cuerpos especiales. "Dije Cómo algo tan bonito y apasionado como el mundo del vino se convierte en algo tan aburrido y técnico", ha añadido sobre este show que define como "un monólogo sobre el mundo del vino con cata integrada".

El éxito de los chistes está asegurado. "Ya pueden ser malos que cuando arrancas con el blanco y sigues con el rosado...", ha bromeado sobre cómo llega el público y cómo sale del teatro. "La gente viene a la hora del vermú y después del show se van contentísima a comer", ha añadido refiriéndose al horario del monólogo. Empieza a las 12:30 horas y termina a las 14:00.

Al final a fórmula encaja con la cada vez más extendida afición al tardeo. En lugar de tomarte la caña, vas al teatro y ya la llevas puesta. "La gente se viene arriba", ha resumido sobre el espectáculo en el que hace el mundo del vino más cercano y divertido.