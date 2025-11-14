Sidecars presenta 'Everest': "En enero de 2027 estaremos en el Movistar Arena de Madrid"

Everest, el nuevo disco de Sidecars, acaba de salir del horno y Juancho, Gerbass y Ruly han visitado Cuerpos especiales para presentarlo. Los madrileños se han citado este viernes con Nacho García y Lalachús para charlar sobre su octavo álbum de estudio del que dicen no habla de llegar a lo más alto, sino de estar presente en cada momento.

Su nuevo trabajo los conecta directamente con Los Beatles porque Abbey Road, el famoso álbum de los de Liverpool, se iba a llamar así. "Tenemos las mismas ideas", ha bromeado Juancho sobre el álbum que han 'descajado' en sus redes.

"Esas palabras snobs nos joden un poco", ha apuntado Gerbass sobre conceptos como SOLD OUT o unboxing. "A veces las tenemos que usar con la gente de la compañía para decir Estoy en tu onda", ha añadido, a lo que Juancho ha sumado una confesión: "En cuanto suman dos o tres de esas, yo no entiendo nada".

17 de diciembre, concierto en la Sala But

Everest llega con una fecha presentación en 2025. Será el 17 de diciembre en la Sala But de Madrid, un concierto solo accesible por sorteo para los fans que compraron el disco en formato físico

"Vamos a tocar el disco enterode pé a pá en el mismo orden", ha contado Ruly, sobre el setlist de esa fecha que no tendrá que ver con el de la gira que anuncien después. "En esta ocasión va a estar jodido hacer el repertorio, nos lleva costando un par de giras decidir lo que hay que hacer y queremos darle un poco de importancia al disco", ha asegurado.

Los tres cuentan que lo han pasado muy bien grabando el álbum y quieren llevarlo al escenario, aunque hubo una canción que le dio algún problema. "Tuvimos pesadillas con La misma canción", han dicho sobre los líos que tuvieron cada vez que decían su título. "Claramente fue una decisión de mierda".

La fecha del Movistar Arena en 2027

Everest llegó con dos adelantos, Hasta que cierro los ojos y El momento exacto, que publicaron sin avisar que serían parte de su próximo disco.

"Estábamos preparando el disco cuando sacamos Hasta que cierro los ojos.Había un cambio de producción y lo queríamos enseñar. Soltamos las dos sin decir nada, fue un tiempo después cuando avisamos", han señalado sobre el anuncio.

Entonces se guardaron lo que tenían entre manos, pero en la entrevista de Cuerpos especiales no se han podido aguantar y han adelantado la fecha de su concierto en el Movistar Arena de Madrid, que luego se ha publicado en las redes del recinto. "Vamos a empezar la gira en Ciudad de México y el 29 de enero del 2027 vamos a estar en el Movistar Arena de Madrid", han contado sobre su concierto en la capital para luego explicar por qué tardarán tanto en subirse a este escenario.

"Es porque no hay hueco, no por otra cosa", han dicho. "La música en directo está gozando de un momento increíble y el calendario del Movistar Arena es acojonante. No hay fechas hasta mediados de 2027".