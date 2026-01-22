Sidonie: "Ir a un concierto que te guste es tener ganas de follarte al artista"

¡Por fin! Sidonie se ha estrenado este jueves como banda invitada de Cuerpos especiales. "Os llevábamos buscando durante mucho tiempo y aquí estamos", han dicho Marc Ros, Jes Senra y Axel Pi al empezar su entrevista con Eva Soriano y Dani Piqueras, que ha estado en el papel de Nacho García.

Los catalanes han venido a presentar Catalan Graffiti, su primer disco en catalán tras más de 20 años en la música. "Melódicamente queda muy chulo por el hecho de ser catalán, te lleva a hacer melodías diferentes y a cantar diferente. Más suave", han contado sobre este proyecto que presentarán el 5 y 6 de febrero en Madrid y el 26 y 27 en Barcelona.

"Es un disco rematadamente pop, es tan melódico y las canciones duran tan poco... ", ha continuado Marc Ros reivindicando la identidad de Sidonie. "Somos un grupo de pop, lo que pasa que hoy en día relaciones el pop con otra cosa. Con Ariana Grande, con Aitana... Pero somos pop, música popular, lo que pasa que hay guitarras".

El vocalista y compositor hizo las canciones de Catalan Graffiti con un reloj de arena al lado para que las canciones no durasen más de tres minutos. Si se pasaba de tiempo, esa parte iba fuera, ha dicho entre risas.

La película American Graffiti de George Lucas inspira el título del disco y de ahí su intención de que el disco sepa a hamburguesa, batido de fresa y sanfaina. "Esa película es el imaginario de Catalan Graffiti pero a la catalana, con sanfaina", han dicho sobre este trabajo con una llamativa portada en la que una berenjena acapara la atención. Al más puro estilo de la mítica del álbum The Velvet Underground & Nico diseñada por Andy Warhol.

"Nos hemos pasado la vida persiguiendo a creadores para que hagan algo parecido a esto y por fin hemos tenido la excusa perfecta. Hemos hecho un homenaje a esta portada y en lugar de una banana hemos puesto lo que para nosotros reivindica el catalanismo, la berenjena, y que además es un homenaje al disco Trempera matinera de La Trenca", ha aclaro Axel Pi.

"Hemos hecho un homenaje a la portada 'he Velvet Underground & Nico' y en lugar de una banana hemos puesto lo que para nosotros reivindica el catalanismo"

"En realidad nos inspiramos en Andy Warhol", ha aclarado Marc Ros para seguir hablando de Baby, Baby, la canción que cierra el álbum y que han inspirado una conversación sobre la muerte y la reencarnación.

Los looks de los conciertos y las ganas de follarte al artista

La gira presentación de Catalan Graffiti arranca este mes de enero y Sidonie ya lo tiene todo listo para subirse al escenario. Los looks son clave.

"Forma parte de la cultura del rock, presentarse guapo como si fuera una cita", han dicho para luego aclarar que se llaman para elegir el vestuario. "No tenemos estilista".

La clave es plantear así sus shows y lo que pretenden que sienta el público. "Ir a un concierto que te guste es tener ganas de follarte al artista", han apuntado. "Si sales bien follado es que ha valido la pena".

"Si sales bien follado es que ha valido la pena"

Seleccionar las canciones del setlist nunca es tarea fácil. Después de 20 años de trayectoria y 11 discos publicados, tienen que hacer una buena selección. "Un concierto no puede durar más de una hora y 45 minutos", ha dicho Marc Ros. "Yo como intérprete a partir de la hora ya estoy... Es que hay gente que no sabe bajar del escenario", ha añadido.

Para estos conciertos, su plan es recuperar algunas canciones que hacía mucho que no tocaban en directo: No sé dibujar un perro y Un día más en la vida. "La gente las echaba mucho de menos y hemos decidido incluirlas", ha adelantado en exclusiva.