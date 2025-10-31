Siloé: "En noviembre vamos a sacar 'Si te pones de mi parte', tercer adelanto de nuestro próximo disco"

Siloé ha visitado Cuerpos especiales por primera vez para adelantarnos el título de su siguiente single y compartir con Nacho García y Lalachus las claves de su próximo disco. También han hablado del sueño de tocar en el estadio José Zorrilla, de su canción Campo Santo y de su próxima aparición en el concierto de Viva Suecia en el Movistar Arena de Madrid.

Siloé se ha sentido como en casa en su primera vez en Cuerpos especiales. Los de Valladolid han hecho piña con Nacho García y, aprovechando que acaban de lanzar el singleCampo Grande, han hablado con el presentador largo y tendido sobre su ciudad.

La canción, lanzada el viernes 24 de octubre, rinde homenaje a uno de los espacios más míticos de la capital castellana, al que han llamado el Retiro de Valladolid. "Jaco [vallisoletano de adopción] justo vive al lado, Xavi seguro que tiene ahí sus primeros recuerdos de baloncesto... Lo bonito del Campo Grande es que todos los de Valladolid hemos pasado ahí la niñez, hemos jugado de adolescentes, pasamos ahora cuando viene gente de visita y se lo enseñas y luego van los viejetes a bailar", ha apuntado Fito. "¡Es que lo tiene todo!".

"Valladolid es nuestro refugio", ha apuntado Xavi sobre la ciudad. "Para mí el máximo refugio es bajar con el pijama de Dragon Ball al supermercado de la calle Santiago [en pleno centro]". "Es verdad que como la gente de Valladolid es tan fría no te para ni para lo bueno ni para lo malo", ha apuntado Fito señalando que Jesús Cifuentes (cantante de Celtas Cortos) se mueve por el centro de la ciudad en bicicleta y nadie se inmuta.

"Nos dimos cuenta en el disco anterior que había ciertas canciones que las acabas medio tirando"

Antes de Campo grande, Siloé lanzó Las palabras, primer adelanto de su siguiente disco. "Lo vamos a ir desgranando mes a mes", han señalado sobre sus planes musicales. "La realidad es que si ahora lanzásemos un disco, la gente no tiene la capacidad de escuchar tema a tema y nos dimos cuenta en el disco anterior que había ciertas canciones que las acabas medio tirando porque o eres ultrafan o no las vas a escuchar. Si lo desgranas poco a poco, al final sale", han contado los tres integrantes de Siloé, que han escuchado por primera vez un tema suyo en la radio.

El tercer adelanto del disco llegará en noviembre con un videoclip grabado en las Minas de Yeso de Hornillos de Cerrato (Palencia). "Vamos a sacar un nuevo tema que se llama Si te pones de mi parte", han adelantado en exclusiva aunque no han revelado la fecha de la canción.

Xavi, Fito y Jaco también han hablado de la gira mundial de Siloé, con SOLD OUT en las salas españolas y paradas en Argentina, Colombia, México y Chile, y han confesado que les encanta tocar en salas medianas —"Buscamos que el público tenga una buena experiencia, que no haya una columna en la mitad del sitio"— pero que sueñan con un concierto en el estadio José Zorrilla de Valladolid. "Sería increíble, lo que más nos gustaría nunca", han dicho los músicos, que este viernes se suben al escenario del Movistar Arena de Madrid para cantar con Viva Suecia su canción Sangre.

En la entrevista ha habido también juegos, una foto de Nacho un poco comprometida y un recordatorio a su exvecino, que un día subió enfadado a su antiguo estudio para decirles que dejasen de hacer ruido. Cuando se fue Xavi dijo 'Qué ganas tengo de que nos den un disco de platino para subir a donde el vecino...' y ese día ha llegado gracias a Todos los besos.