Soraya Arnelas da pistas sobre su boda en 'Cuerpos especiales' tras dos años de espera

Después de su paso por Tómatelo menos en serio con Chenoa, Soraya Arnelas ha vuelto a repetir en la nueva Europa FM, esta vez con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales, el morning show más gamberro de la radio, para presentar su nuevo single Segunda parte.

Antes de hacer su entrada oficial a la entrevista, Soraya ha irrumpido en el estudio junto a Chenoa y han confesado por qué no se llevaban bien y ahora son uña y carne: "Nos ponían en contra todo el rato, nos comían la cabeza por ambos lados", ha revelado Chenoa, que ha añadido que emperazon a llevarse bien cuando cogieron el toro por los cuernos y aclararon las críticas que escuchaban la una de la otra. Desde ahí son supercolegas.

Soraya, fan de 'Cuerpos especiales'

Una vez empezada la entrevista, a cantante ha confesado que escucha Cuerpos especiales en el coche con sus hijas todas las mañana, y reconoce que es fan del programa. También ha recordado que ella comenzó en la radio de su pueblo, Radio Frontera, donde la gente llamaba para dedicar canciones a los suyos.

"¿Echas de menos la radio"?, le ha preguntado Eva."No la echo de menos porque como estoy aquí siempre", ha contestado Soraya. La presentadora ha intentado tirarle el anzuelo y ficharla como colaboradora, pero su respuesta ha sido clara: "Con Chenoa ya tenéis suficiente, somos la misma persona en realidad".

Segunda parte, su regreso al pop

Soraya acaba de lanzar Segunda parte, su nuevo single pop atemporal y sin etiquetas, "es como el fondo de armario, siempre tienes que tenerlo", ha explicado respecto a este género.

"Ha habido como un paréntesis en el que yo he cantado a mis hijas, a mi padre... me voy a desquitar en mi carrera, voy a decicar canciones", hablaba respecto al cambio de su música por la pandemia, pero ha garantizado que ahora es su turno: "Me toca a mí", confesaba.

Sobre el significado de esta canción, Arnelas ha preguntado: "¿Quién no ha tenido una segunda oportunidad en su vida?", a lo que Eva, tan humorística como siempre, ha respondido, "yo sentimentalmente soy un asno".

Respecto a las segundas partes, Iggy ha preguntado a la cantante si volvería a Eurovisión y su respuesta ha sido rotunda: "No, nunca más".

40 años recién cumplidos y una boda a la vista

Soraya acaba de cumplir 40 años y los presentadores han preguntado a la intérprete cómo enfrentamos el final de esta década, y su respuesta ha sido inspiradora:

"¿Pues cómo nos vamos a enfrentar? Maravillosamente, ¿no has visto cómo salgo en el videoclip con un chipirón negro en la cabeza? Sin vergüenza ninguna, con la contundencia de los 40 años de haber vivido, de haber experimentado, de tener las cosas un poquito más claras que antes, vamos a comérnoslo todo con 40".

"Yo no vuelvo a los 20 ni aunque me empujen. Estoy supercontenta, estoy supercómoda, es mi año, me toca empezar los 40 con nuevos ritmos, con un nuevo look", ha continuado.

Cambiando de tercio, Soriano le ha dicho muy segura a Soraya "te vas a casar", y la cantante le ha corregido: "Me quiero casar", y ha comenzado a dar detalles sobre su boda: "Yo hace dos años me casaba. Tuve que cancelar la boda por la pandemia, estaba casi todo preparado, me dices que me caso mañana pues te digo 'sí claro'", expresaba la cantante, que está deseando pasar por el altar junto a su marido.

"¿Si nos hacemos muy amigas en esta entrevista me invitas a la boda", ha preguntado Eva a la cantante, que le ha respondido muy directa y entre risas que no. La presentadora lo ha seguido intentado, y para conseguir una invitación ha presentado voluntaria para cuidar a sus hijas durante el evento.

Para terminar el programa por todo lo alto, han jugado a un juego musical: cómo serían algunas canciones si hubieran tenido segundas partes, en honor al nuevo sencillo de la cantante: Eva y Soraya han cantado Apretones fuertes, una nueva versión de Lo echamos a suertes de Marta y Marilia como si fuese un pase de micros.

¡Dale al play para escuchar la canción y vuelve a revivir la entrevista de Soraya en Cuerpos especiales!