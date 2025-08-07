AMARAL, CELTAS CORTOS, RUFUS T. FIREFLY...

Todos los artistas que han pasado por El Rincón de Cantar de 'Cuerpos especiales'

El rincón de cantar es ese espacio del estudio de Cuerpos especiales habilitado para que los invitados saquen la guitarra, aclaren las voces y nos deleiten con la versión en acústico de algunos de sus temas. Esta temporada han pasado por aquí Xoel López, Celtas Cortos, Amaral y Rufus T. Firefly, entre otros. ¡No te los pierdas!

Europa FM

Madrid07/08/2025 09:16

Atraco: dícese de lo que hacen Eva Soriano, Nacho García y Lalachus cada vez que un cantante o grupo aparece en el estudio de Cuerpos especiales con una guitarra. Ahí es cuando engalanan El Rincón de Cantar, lo rodena y no le dejan escapatoria.

Esta temporada han sido muchos los que han sido víctimas de esta práctica y nos han deleitado con versiones en acústico de algunos de sus últimos lanzamientos.

Amaral, Xoel López, Celtas Cortos, María Peláe o La Habitación Roja han sido algunos de los que han pasado por este espacio haciéndonos disfrutar de música en directo de muy buena mañana. ¡Dentro vídeo!

Lo que va pasando - Depedro

DePedro canta 'Lo que va pasando' en el rincón de cantar de Cuerpos especiales

Glaciar - Xoel López

Xoel López en Cuerpos especiales

Ahí estás - Amaral

Amaral en El rincón de cantar

Julia - Leo Rizzi

Leo Rizzi en Cuerpos especiales

Canción de paz - Rufus T. Firefly

Rufus T. Firefly en Cuerpos especiales

20 de abril - Celtas Cortos

Celtas Cortos en Cuerpos especiales

Joaquina - No llames lo mío nuestro

Joaquina - No llames lo mío nuestro

Bravo - Sexy Zebras

Bravo - Sexy Zebras

Qué digan - María Peláe

Qué digan - María Peláe

Insurrección - Calavento

Insurrección - Calavento

Que el karma te devuelva la mitad - Julia Medina

Que el karma te devuelva la mitad - Julia Medina

Arena - Morgan

Morgan canta 'Arena'

En los espejos - Samurai

En los espejos - Samurai

Las Olas - La Habitación Roja

La habitación roja canta Las Olas

Pastillas - Karavana

Pastillas - Karavana

Elegante - La Paloma

Elegante - La Paloma

A la vez - Conociendo Rusia

A la vez - Conociendo Rusia

Agenda 2030 - Biznaga

Biznaga en el rincón de cantar de 'Cuerpos especiales'