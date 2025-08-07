Todos los artistas que han pasado por El Rincón de Cantar de 'Cuerpos especiales'
El rincón de cantar es ese espacio del estudio de Cuerpos especiales habilitado para que los invitados saquen la guitarra, aclaren las voces y nos deleiten con la versión en acústico de algunos de sus temas. Esta temporada han pasado por aquí Xoel López, Celtas Cortos, Amaral y Rufus T. Firefly, entre otros. ¡No te los pierdas!
Atraco: dícese de lo que hacen Eva Soriano, Nacho García y Lalachus cada vez que un cantante o grupo aparece en el estudio de Cuerpos especiales con una guitarra. Ahí es cuando engalanan El Rincón de Cantar, lo rodena y no le dejan escapatoria.
Esta temporada han sido muchos los que han sido víctimas de esta práctica y nos han deleitado con versiones en acústico de algunos de sus últimos lanzamientos.
Amaral, Xoel López, Celtas Cortos, María Peláe o La Habitación Roja han sido algunos de los que han pasado por este espacio haciéndonos disfrutar de música en directo de muy buena mañana. ¡Dentro vídeo!