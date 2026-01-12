Víctor Manuel: "En la gira estaré solo, aunque puede aparecer Ana en algún concierto"

¡Menuda forma de empezar la semana! Eva Soriano y N acho García han recibido a un grande en Cuerpos especiales . A punto de empezar la gira Solo a solas conmigo , Víctor Manuel ha visitado el estudio para hablar de lo que planea para sus próximos conciertos, de su forma de vivir la música y de sus posibles nominaciones en los Premios Goya 2026.

Víctor Manuel está a punto de salir a la carretera. El asturiano arranca la gira Solo a Solas Conmigo el 7 de marzo en Santiago de Compostela y ya está volcado en preparar sus próximos conciertos.

"Estoy en esa fase de hacer el repertorio definitivo, hablar con los músicos, empezar a ensayar... Como si fuese a hacer la Primera Comunión", ha contado a Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales.

El intérprete se ha animado a visitar el morning de Europa FM para hablar de su nuevo disco y de esta próxima gira a la que no tiene intención de invitar a ningún amigo pero no descarta una sorpresa. "Puede aparecer Ana [Belén] en algún momento", ha añadido el cantante, que lanzó el álbum en noviembre de 2025 con las colaboraciones de Rozalén, Mikel Izal y David Sanjosé.

Víctor Manuel interpreta con este último Solo canto por cantar, un tema en el que se atreve con el reggae. "Me he metido en todos los jardines", ha reflexionado sobre su forma de ver la música y de arriesgar con su trabajo. "Reguetón no he tocado pero sí pasodobles. No me corto nada", ha añadido el cantante que, si una canción le pide un ritmo, lo hace. Después de seis décadas en la música ya no duda. Tira para adelante.

"Me he metido en todos los jardines que he querido. No me corto nada"

El disco incluye también la canción Solo a solas conmigo en la que reconoce que Mientras que en estas venas haya sangre, no hay trabajo mejor que el de cantante. ¿Es una declaración de intenciones? ¿No quiere bajarse del escenario? "Morirse encima es una exageración pero mientras tenga fuerza y ganas de cantar... Y, sobre todo, que la gente quiera verme. Si la gente no quiere verte, te quedas en tu casa", ha reído.

Después de tantos años, Víctor Manuel ha arriesgado, se ha equivocado y ha acabado haciendo una mercancía que a la gente le gusta.

"Estoy feliz. ¿Tú sabes lo que es vivir tanto tiempo de lo que te gusta hacer?", ha dicho el cantante que a estas alturas vive tranquilo y sin sobresaltos. "La gente joven se agobia más. Yo ya no tengo futuro, tengo mucho pasado. Ya estoy amortizado", ha añadido para luego añadir: "Todo lo que venga son regalos. Disfruto con mi trabajo".

No solo él disfruta con su trabajo, también su público con su música y sus himnos generacionales que no pueden faltar en sus conciertos. "La gente se enfada porque quiere verte cantar determinadas canciones", ha contado para luego contar una anécdota. "A mí me aplaudían muchísimo en los conciertos de La Vida en Canciones porque lo primero que decía es No voy a estrenar ninguna canción y yo pensaba Qué perros sois porque si no hubiese estrenado ninguna vez Solo pienso en ti o El Abuelo Víctor no estaría aquí cantando", ha dicho entre risas.

De Solo pienso en ti también ha hablado por la posible nominación al Goya del documental sobre la historia en la que inspira la canción y también de Mientras tanto, que podría optar a Mejor canción original por formar parte de la banda sonora original de la película La Cena. El cantante tiene claro que no van a ganar, otras tienen más papeletas para llevarse el cabezón. Yo sé quién se los va a llevar, ha gente con más méritos", ha dicho sin dar títulos.

La entrevista ha terminado con un juego y una reflexión sobre la música actual. Después de contar en Lo de Évole que escuchaba a Olivia Rodrigo y Guitarricadelafuente, el cantante ha confesado ser seguidor de la música de Chappell Roan, Abraham Mateo y Sanguijuelas del Guadiana y ha reconocido que no sigue a Repion pero se lo apunta para la próxima vez.