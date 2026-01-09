¡Vuelve Pueblos especiales! ¿Qué localidad debe ganar esta semana?

Cuerpos especiales quiere encontrar las localidades más molonas de España y desde el mes de diciembre cada viernes se abren las votaciones en la encuesta de Pueblos especiales.

Cuatro localidades compiten en esta quinta semana de concurso con el objetivo de llevarse el título de la más chula y unirse a Cortes (Navarra), Almedinilla (Córdoba), Cuevas del Valle (Ávila) y Pozuelo de Vidriales (Zamora), que ya se han alzado con este reconocimiento.

Esta vez las candidatas nos llevan de viaje por buena parte de la geografía española, con representantes en el norte —Luarca (Asturias)—, Castilla y León —Villaseco de los Gamitos (Salamanca)—, Castilla-La Mancha —El Picazo del Júcar (Cuenca)— y el Mediterráneo —Yátova (Valencia)—. Sus embajadores han tratado de convencer a los oyentes vendiendo sus fiestas típicas, sus platos más populares y sus atractivos turísticos.

¿Cuál crees que debe ganar? Puedes votar desde ya mismo hasta el lunes 12 de febrero a las 07:00 horas. Ese día conoceremos al pueblo ganador de la semana y arrancará una nueva semana de concurso.

👉 Si quieres participar y presumir de localidad, manda un mensaje a 619 441 746 y prepárate para sacar pecho vendiendo las bondades de tu localidad. Serás embajador por un día.