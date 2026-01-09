¡Vuelve Pueblos especiales! ¿Qué localidad debe ganar esta semana?
Eva Soriano, Nacho García y Lalachus siguen adelante con su propósito de encontrar las localidades más molonas de España y han empezado 2026 abriendo una nueva encuesta en la sección Pueblos especiales de Cuerpos especiales. Cuatro localidades compiten en esta primera encuesta del año. ¿Cuál crees que debe ganar? ¡Vota!
Cuerpos especiales quiere encontrar las localidades más molonas de España y desde el mes de diciembre cada viernes se abren las votaciones en la encuesta de Pueblos especiales.
Cuatro localidades compiten en esta quinta semana de concurso con el objetivo de llevarse el título de la más chula y unirse a Cortes (Navarra), Almedinilla (Córdoba), Cuevas del Valle (Ávila) y Pozuelo de Vidriales (Zamora), que ya se han alzado con este reconocimiento.
Esta vez las candidatas nos llevan de viaje por buena parte de la geografía española, con representantes en el norte —Luarca (Asturias)—, Castilla y León —Villaseco de los Gamitos (Salamanca)—, Castilla-La Mancha —El Picazo del Júcar (Cuenca)— y el Mediterráneo —Yátova (Valencia)—. Sus embajadores han tratado de convencer a los oyentes vendiendo sus fiestas típicas, sus platos más populares y sus atractivos turísticos.
¿Cuál crees que debe ganar? Puedes votar desde ya mismo hasta el lunes 12 de febrero a las 07:00 horas. Ese día conoceremos al pueblo ganador de la semana y arrancará una nueva semana de concurso.
👉 Si quieres participar y presumir de localidad, manda un mensaje a 619 441 746 y prepárate para sacar pecho vendiendo las bondades de tu localidad. Serás embajador por un día.
El mejor pueblo de España de 'Pueblos especiales'
- 1
Luarca (Asturias)
Población - 4718 habitantes | Reclamo - La villa Blanca de la costa verde por el color de sus casas | Otras cosas típicas - Uno de los puertos más bonitos, un museo del calamar, la subasta de marisco y las fiestas de San Timoteo
- 2
Yátova (Valencia)
Población - 2.200 habitantes | Reclamo - la Cueva de las Palomas y el Pico de los Ajos | Otras cosas típicas - la comida de influencia manchega como el arroz negro de montaña con alcachofa y alubia negra y las gachasmigas y las fiestas que organizan los grupos de calvarios de los chavales del pueblo
- 3
Villaseco de los Gamitos (Salamanca)
Población - 138 habitantes | Reclamo - la fragua y la casa del ratoncito Pérez | Otras cosas típicas - las fiestas del pueblo, su restaurante y el bar donde echar la tarde y la vida en general que hay en la localidad
- 4
El Picazo del Júcar (Cuenca)
Población - 700 habitantes | Reclamo - los tomates saben a Picazo | Otras cosas típicas - ajoarriero, gachas, la huerta, las fiestas del Rosario, los buitres y la tranquilidad