Zahara: "He necesitado dejar de mirar a mi pasado, mis traumas, las violencias... y centrarme un poco en el presente"

Zahara, la invitada más veterana de Cuerpos especiales con siete participaciones en el antimorning show de Europa FM, ha vuelto para charlar con Eva Soriano y Nacho García sobre Lento ternura, su sexto álbum que verá la luz el próximo 21 de febrero. Su primer disco sin guitarra, a la que no ha echado de menos porque le apetecía "salir del instrumento habitual, también porque estaba muy viciada a él", añadiendo que "es más divertido cuando no conoces algo".

Lento ternura cambia radicalmente de temática con respecto a Puta, su anterior y exitoso álbum, que ha recordado como algo "agotador y maravilloso". "Ha sido lo más increíble hacer ese disco en mi vida. Ha sido un antes y un después hasta tal punto que he necesitado dejar de mirar a mi pasado, a mis traumas, a las violencias, y centrarme un poco en el presente", ha indicado. "Pero tenía una voluntad de hablar desde donde estoy, de cómo veo la vida, qué me pregunto como una señora que soy".

Eva Soriano y Nacho García no han dejado escapar la ocasión para hablar de la original portada del álbum, en la que Zahara aparece leyendo en el interior de un aseo portátil "tocando culo con policlean". "Eso es ciencia ficción porque esta limpio y no huele", ha indicado la artista, asegurando que estos elementos propios de los festivales son "la metáfora de todos los malos lugares del mundo".

Portada de 'Lento ternura', de Zahara | Altafonte España

También ha habido tiempo de hablar de Tus michis, la canción que Zahara dedica a su amiga Patricia Benito y que resulta un homenaje a la verdadera amistad. "Debería haber más canciones a las amigas", ha indicado, recordando que en alguna ocasión "se ha venido de Logroño a salvarme la vida" y que "a veces necesitamos ser cuidadas y reivindicar eso me parece maravilloso".

En cuanto a Demasiadas canciones, "la rajadita", como la ha definido Eva Soriano, la autora ha confesado que se quedó "agusto" con sus críticas a la industria musical. "Me estaba riendo muchísimo", ha explicado con respecto a la grabación del tema, mostrando su indiferencia a las consecuencias: "La gente que se puede ofender no escribe".

En cuanto a su gira, que todavía "se está cerrando", Zahara ha destacado la ilusión que le produce su próximo concierto como parte del ciclo de los Noches del Botánico del próximo 15 de junio.

Además, ha recordado cómo afrontó su actuación en la pasada gala de los Premios Goya, cantando una versión de Si tú no estás aquí, de Rosana, durante el In Memoriam. "Tenía mucha presión porque era hacer una versión de esta canción de Rosana y que durase siete minutos", ha explicado, declarando que sintió "que era un honor y que no era la protagonista, y eso era muy bonito".