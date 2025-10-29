Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Anabel Alonso - miércoles 29 de octubre de 2025

Anabel Alonso visita Cuerpos especiales para presentar La mujer rota y recuerda el día que tuvo que parar una función porque sonaba un móvil en el patio de butacas. Nacho García comenta las revistas del corazón y la vuelta de Richard Gere a Estados Unidos. Jorge Yorya habla de los precios de las bodas y Ana Morgade trae consejos para recoger la casa sin mover un dedo. Además, en la semana de Halloween, el supervisor maquillaje protésico David Ambit revela los secretos del cine de terror.