Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Barry B - miércoles 3 de septiembre de 2025

El cantante Barry B se ha acercado a Cuerpos especiales para mostrar en exclusiva un adelanto de su próximo single Otro día más, en el que colabora con la mexicana Bratty, y contar todos los detalles sobre su EP Infancia mal calibrada y cómo ha vivido su ascenso a mainstream pop. Además, Dani Piqueras pone en valor el trabajo de las mascotas de algunos grupos musicales, Jorge Yorya se sube al trend de los gurús para descubrir a la novia adeucada, Nacho García analiza las revistas del corazón y Cuerpín vuelve al estudio.