CON NACHO GARCÍA Y LALA CHUS

Cuerpos especiales | Con Beret - viernes 28 de noviembre de 2025

Cuerpos especiales despide la semana con Lala Chus y Nacho García con un repaso a Acción de Gracias con Alba Cordero, mientras que Bertus hace su review del amigo invisible en Navidad. Además, se estrena sección con Nacho y Lala Chus, 'A puro FOMO', una agenda de planes para hacer. Juan Sanguino analiza cómo los famosos cuentan su vida aunque rechacen la prensa del corazón y Beret presenta su álbum Lo bello y lo roto.