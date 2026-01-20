Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Carlos Rivera - martes 20 de enero de 2026

Carlos Rivera visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo disco, Vida México, que lo traerá a España durante los meses de junio y julio con Vida México Tour. Espido Freire analiza la letra de A toda marcha de Santa Justa Klan. Y Jorge Yorya nos descubre la trayectoria del streammerIShowSpeed. Además Alba Cordero analiza lo que se sabe del nuevo disco de Harry Styles y La Patrulla Canina comparte sus consejos para la vida adulta.