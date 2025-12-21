DE 8:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 21 de diciembre de 2025

Javi Sánchez sigue al pie del cañón en el fin de semana de 'Cuerpos especiales', y este domingo trae un programa muy musical. Espido Freire analiza la letra de 'El burrito sabanero', de David Bisbal, mientras Jorge Yorya desgrana la compleja separación de Sonia y Selena. Además, Juan Sanguino explica la historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau antes de que Nacho García y Alba Cordero entrevisten a Carla Morrison por su reciente colaboración con Pablo Alborán.