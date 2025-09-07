DE 08 A 10H

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 7 de septiembre de 2025

El equipo de 'Cuerpos especiales' no descansa ni en fin de semana... aunque los sábados y domingos dejen solo a Javi Sánchez al frente del morning. Junto a él, escuchamos todos los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce gracias a Juan Sanguino, mientras Dani Piqueras nos descubre las mascotas más famosas de las bandas musicales. Arturo Paniagua desglosa la carrera del grupo Seguridad Social y la entrevista nos deja una charla top con el actor Álvaro Morte.