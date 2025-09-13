DE 08 A 10H

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 13 de septiembre de 2025

El equipo de 'Cuerpos especiales' no descansa ni el fin de semana... y todo para seguir trayendo el mejor humor y la mejor música a Europa FM. Este sábado, Javi Sánchez empieza el programa con las noticias más disparatadas, a cargo de Alba Cordero y Dani Piqueras. Arturo Paniagua nos trae un repaso por las estrellas que marcaron nuestra adolescencia, mientras Eva Soriano versiona a Paulina Rubio al ritmo de... ¿'Ni una sola mañana'? Y como guinda, llega una nueva edición de La Patrulla Chiquilla.