Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Kira Miró, Fernando Gil y Raúl Tejón - miércoles 7 de enero de 2026

Eva Soriano y Nacho García arrancan 2026 con risas y los protagonistas de Machos Alfa en el estudio. Kira Miró, Fernando Gil y Raúl Tejón visitan el programa para hablar de la cuarta temporada de la serie. La actualidad llega de la mano de Jorge Yorya y Ana Morgade trae su habitual morralla. Además, como cada miércoles, Nacho García repasa las noticias del corazón en su sección de prensa rosa.