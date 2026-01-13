Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Natalia Tena - martes 13 de enero de 2026

La actriz Natalia Tena presenta su nueva película, El Mal, y trata de convencer a Eva Soriano de que todos podemos matar a alguien en un momento dado, Jorge Yorya nos informa del desarrollo del culebrón La Oreja de Van Gogh y Espido Freire analiza la letra de Danza kudura. Además, Alba Cordero nos pone al día de grupos emergentes a los que debemos seguir la pista y la Patrulla Chiquilla vuelve con sabios consejos para afrontar la vida adulta.