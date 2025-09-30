Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Niña Polaca - martes 30 de septiembre de 2025

Niña Polaca visita Cuerpos especiales para hablar de su próximo disco y su nuevo single, Suena ABBA cuando enciendes el motor, que estrena el jueves 2 de octubre. Espido Freire analiza la letra de la sesión de Nathy Peluso y Bizarrap. Y Jorge Yorya nos descubre que se está especulando con cartas Pokemon. Además, la Patrulla Chiquilla nos ayuda con un problema del primer mundo, qué hacer si nuestra habitación es un caos.