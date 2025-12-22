Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Zapata Tenor - lunes 22 de diciembre de 2025

Cuerpos especiales celebra el Día de la lotería y se despide del año a lo grande: Pozuelo de Vidriales (Zamora) se alza como el pueblo más molón de la semana de Pueblos especiales, mientras que Jorge Yorya nos detalla que la generación Z está empezando a dejar de tener hobbies. Eva Soriano canta un villancico actualizado, y Arturo Paniagua repasa cómo suenan los discos navideños de los años 90. Además, el tenor José Manuel Zapata presenta su disco Gigantes.