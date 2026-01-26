¿Qué personaje no quieres que falte en la ficción sonora de 'Cuerpos especiales'?

Cuerpos especiales lo va a dar todo el Día de la Radio y está preparando algo muy especial. No es una fiesta que se puede ver desde el Meteosat, no es un desfile con leones y panteras, no es una visita de Taylor Swift... ¡Es una ficción sonora con la participación de los oyentes!

Sí, has leído bien. Tú también puedes formar parte de los festejos del 13 de febrero. Porque la radio no es nada sin los oyentes que estáis al otro lado y, por eso, vais a entrar en la fiesta como parte del proceso creativo o dando vida a un personaje.

¡Vamos por pasos! Y, para que los despistados no se vayan a Google o ChatGPT a preguntar qué es una ficción sonora, te lo contamos: es lo que antes se llamaba radionovela, una historia ficcionada que en Cuerpos especiales van a interpretar en directo el mismo Día de la Radio.

Ahora toca entrar en materia. ¿Cómo participar en esta fiesta?

Si quieres entrar en el proceso creativo, comparte tus ideas en nuestro buzón de sugerencias . Mándanos qué personaje te gustaría escuchar en la ficción sonora de Cuerpos especiales y lo incluiremos. Aquí puede entrar desde Dora La Exploradora a Cristóbal Colón pasando por Estopa o Michael Jackson.

Y para ser uno de los personajes de la ficción sonora, debes estar atento a Cuerpos especiales y Europa FM. Próximamente te contaremos cómo participar en el casting y grabar junto a los presentadores del programa y el resto del equipo del morning.

¡Envíanos ya tus ideas porque ya estamos empezando a perfilar el guion!