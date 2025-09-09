¿Quién se disfrazará? Una apuesta en 'Pasapalabra' irrumpe en 'Cuerpos especiales'
La competitividad de la que Eva Soriano y Nacho García hacen gala en Cuerpos especiales también se ha trasladado al plató de Pasapalabra, donde los presentadores de Europa FM han hecho una apuesta ante todos los espectadores.
Los oyentes de Cuerpos especiales están acostumbrados a que Eva Soriano y Nacho García compitan hasta la extenuación en cada concurso del antimorning show de Europa FM.
Sin embargo, parece que algunos espectadores de Pasapalabra no estaban al tanto de esta rivalidad y se han quedado mudos ante la apuesta que el presentador ha planteado a su compañera en pleno duelo musical del programa de Antena 3: el que pierda entre ellos, irá disfrazado a Cuerpos especiales de lo que quiera el ganador.
Ambos son verdaderos expertos musicales y se demuestra en cada uno de los duelos que ya han tenido lugar en Pasapalabra, con un contundente 2-0 para Nacho García. A pesar de la ventaja y en un gesto de generosidad, ha propuesto a Eva Soriano un "todo o nada" y el duelo de esta tarde decidirá quién presenta disfrazado Cuerpos especiales. De momento, el cómico ya ha fantaseado con cómo le quedaría a Eva Soriano un disfraz de lata de sardinas o de Covid19.