¿Quién se disfrazará? Una apuesta en 'Pasapalabra' irrumpe en 'Cuerpos especiales'

Los oyentes de Cuerpos especiales están acostumbrados a que Eva Soriano y Nacho García compitan hasta la extenuación en cada concurso del antimorning show de Europa FM.

Sin embargo, parece que algunos espectadores de Pasapalabra no estaban al tanto de esta rivalidad y se han quedado mudos ante la apuesta que el presentador ha planteado a su compañera en pleno duelo musical del programa de Antena 3: el que pierda entre ellos, irá disfrazado a Cuerpos especiales de lo que quiera el ganador.

Ambos son verdaderos expertos musicales y se demuestra en cada uno de los duelos que ya han tenido lugar en Pasapalabra, con un contundente 2-0 para Nacho García. A pesar de la ventaja y en un gesto de generosidad, ha propuesto a Eva Soriano un "todo o nada" y el duelo de esta tarde decidirá quién presenta disfrazado Cuerpos especiales. De momento, el cómico ya ha fantaseado con cómo le quedaría a Eva Soriano un disfraz de lata de sardinas o de Covid19.