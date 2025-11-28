¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 1 al 7 de diciembre

Cuerpos especiales empieza diciembre con música —este lunes vienen a vernos los chicos de Taburete— y sigue con magia —el martes viene Jorge Blass—.

Esta semana nos visitan también los protagonistas de dos de las películas españolas que llegan el viernes a los cines y tenemos a uno de los grupos del momento, Repion, la banda de las hermanas Iniesta que acaba de lanzar el disco 201.

Este lunes descubrimos el primer ganador de Pueblos especiales y ponemos en marcha la segunda semana de concurso. Cada día, Eva Soriano, Nacho García y Lalachús hablarán con un oyente que ejerza de embajador y los viernes abriremos una encuesta en la web para que los seguidores del programa puedan votar por el ganador. Acuérdate que para sacar pecho y presumir de localidad deberás mandar un mensaje al 619 441 746 y que el resultado de la encuesta se conoce siempre la semana siguiente.

¡Descubre todos los invitados de la semana y no te pierdas detalle de lo que se viene!

Lunes, 1 de diciembre - Taburete

Taburete abre la semana para hablar con Eva y Nacho de su nuevo disco, lanzado el viernes 28 de noviembre, y de su vuelta a los escenarios con la giraEl Perro Que Fuma Tour 2026, que arranca el 16 de enero en Santander.

El lunes también se pasan por el estudio Jorge Yorya con la actualidad que acaba de pasar y Arturo Paniagua para llevarnos al pasado recordando éxitos de los 90 y 2000.

Martes, 2 de diciembre - Jorge Blass

El espectáculo ILUSIONARTE trae el martes a Cuerpos especiales al mago Jorge Blass, hasta el 11 de enero de 2026 en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

Espido Freire vuelve para analizar Torero de Chayanne y Jorge Yorya nos pone al día de lo último en internet.

Miércoles, 3 de diciembre - Dani Rovira

Dani Rovira llega a las salas de cine el viernes 5 de diciembre con Playa de lobos y el miércoles se pasa por Cuerpos especiales para hablar con Eva y Nacho de este nuevo trabajo.

Un día más estará en el estudio el incombustible Jorge Yorya con su sección de última hora.

Jueves, 4 de diciembre - Repion

El viernes 21 de noviembre Repion lanzó 201 y ya suena en salas. La banda está en plena gira, le queda un concierto en 2025 y tiene varias fechas cerradas en 2026. De todo eso y mucho más, hablará con Eva y Nacho.

El jueves además se pasan por el programa dos fijos, nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano y el cómico Jorge Yorya.

Viernes, 5 de diciembre - Óscar Casas y Ana Jara

El viernes es día de estrenos y, para hablar de Me Has Robado El Corazón, recibimos en el estudio a Óscar Casas y Ana Jara. Los dos actores se ponen a las órdenes de Chus Gutierrez en esta película sobre un robo de un banco y la huida en coche a Galicia.

Además, Bertus trae una de sus reviews y Juan Sanguino comparte sus extensos conocimientos sobre cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.