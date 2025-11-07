¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 10 al 14 de noviembre

Si ya a estas alturas del mes te has gastado el suelo, tranquilo, porque Cuerpos Especiales te da la solución. El bote de Pilla la cita y gana la guita ya acumula 8.500 euros, una cifra récord que seguirá creciendo si no se entrega el lunes

Eva Soriano, Nacho García y Lalachusencaran una semana muy musical con la visita de Obús, Miguel Ríos, Andy, Pablo Alborán y Sidecars. Descubre la lista completa de invitados y repasa a los colaboradores que vienen cada día.

Lunes 10 de noviembre - Obús

EnCuerpos especialesarrancamos la semana con una buena dosis de heavy metal. La bandaObús visita el programa con la mirada puesta en el 13 de diciembre, día de su gran concierto en el Palacio Vistalegre. Además, llegaJorge Yoryapara comentarnos lo más viral en redes yArturo Paniaguacon quien haremos un viaje al pasado recordandoéxitos de los 90 y 2000.

Martes 11 de noviembre - Miguel Ríos

El viernes 7 de noviembre, Miguel Ríos estrenó su nuevo discoEl Último Vals. El artista granadino, quien lleva más de 40 años en la escena musical, sigue inmerso en su gira con la que está conquistando distintos puntos de España. También vuelve al estudio Jorge Yorya, ¿con qué nos volverá a sorprender?

Miércoles 12 de noviembre - Andy Morales

Tras la separación de Andy y Lucas,Andy apuesta por una carrera en solitario con su single Marioneta. El miércoles las risas están aseguradas con Jorge Yorya y Ana Morgade.

Jueves 13 de noviembre - Pablo Alborán

Al igual que Rosalía, Pablo Alborán también ha presentado nuevo álbum KM0, el séptimo de su trayectoria. Un trabajo que esconde letras emocionales y con un sonido fiel a su estilo. ¿Qué secretos nos revelará el malagueño acerca de este proyecto? En Cuerpos especiales, contaremos con Jorge Yorya ySantos Solano, nuestro psicólogo de cabecera.

Viernes 14 de noviembre - Sidecars

Sidecars pone el broche de oro a una semana de lo más musical. La banda natural de la Alameda de Osasuna visita el programa para presentar su disco Everest, que sale el viernes 14 de noviembre. Un trabajo del que descubriremos muchos más detalles en su entrevista con Lalachus y Nacho García. Para cerrar la semana, no podían faltar las lecciones de cultura pop conJuan Sanguinoy el ingenio inagotable deBertus.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00.