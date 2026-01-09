¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 12 al 16 de enero

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus prometen dejarnos grandes momentos esta semana en Cuerpos especiales. Con el inicio de 2026 han retomado el concurso Pilla la cita y gana la guita y siguen adelante con el enfrentamiento de localidades en Pueblos especiales.

El concurso para buscar los pueblos más molones de España ha regresado y el lunes 12 conoceremos a su quinto ganador, que se sumará a la lista de los más rechulos en la que ya están Cortes (Navarra), Almedinilla (Córdoba), Cuevas del Valle (Ávila) y Pozuelo de Vidriales (Zamora).

Además, esta semana vienen al morning de Europa FM invitados de la talla de Víctor Manuel, Los Gandules, Roberto Leal, Jordi Évole y la actriz Natalia Tena. Descubre quién viene cada día al programa y los colaboradores que se pasarán por el estudio.

Lunes, 12 de enero - Víctor Manuel

Con el disco Solo a Solas Conmigo recién salido del horno, Víctor Manuel visita el programa para hablar con Eva y Nacho de su nueva aventura musical, que lo llevará de gira por todo 2026. El 7 de marzo arranca en Santiago de Compostela y termina el 29 de noviembre en Madrid.

El lunes además estarán en el programa Jorge Yorya con lo último de internet, y Arturo Paniagua, el experto musical del morning de Europa FM.

Martes, 13 de enero - Natalia Tena

El martes es día de cine con la visita de Natalia Tena, protagonista de la película El Mal de Juanma Bajo Ulloa. La intérprete, que comparte pantalla con Fernando Gil, hablará de este proyecto que llega a las salas el viernes 16 de enero.

Jorge Yorya vuelve también el martes y Espido Freire regresa dispuesta a analizar uno de los temas del momento. ¿Qué canción le tocará esta vez?

Miércoles, 14 de enero - Roberto Leal

Tras el estreno de Eva Soriano como concursante de El Desafío, la presentadora recibe el miércoles a Roberto Leal. El presentador de Pasapalabra,archienemigo de la cómica, hablará de la sexta edición del concurso de retos así como de Nos vamos de madre, el programa que presenta los miércoles en Antena 3 junto a su madre Mercedes Guillén.

Jorge Yorya también se viene el miércoles y Ana Morgade, con su morralla habitual. Ya tenemos curiosidad por descubrir qué se sacará esta vez de la manga.

Jueves, 15 de enero - Jordi Évole

Jordi Évole viene el jueves para hablar de la nueva temporada de Lo de Évole, cuyo primer capítulo tiene a Manuel Carrasco como protagonista.

A él se unen Jorge Yorya con su sección de Acaba de pasar, y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes, 16 de enero - Los Gandules

La semana termina con música. Los Gandules vienen el viernes para hablar con Nacho García y Lalachus de su actual gira, con su próxima parada en Guadalajara y que se cierra el 21 de febrero en Baeza (Jaén).

El viernes es también el día de las reviews de Bertus y de los habituales análisis de cultura pop de Juan Sanguino.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.