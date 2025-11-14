¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 17 al 21 de noviembre

Del uno al diez, ¿Cómo te vendría de bien ganar 11.000 euros? Esto es posible si participas en el concurso Pilla la cita y gana la guitade Cuerpos especiales, el morning presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus. Una cifra que ascenderá en caso de que no se entregue este lunes.

Cuerpos especiales trae una serie de programas con los que garantiza una semana de lo más dinámica con sus invitados. Esta semana vendrán al estudio Chica Sobresalto, Louis Tomlinson, Elena Rose, Alberto Chicote y Pignoise.

Lunes 17 de noviembre - Chica Sobresalto

El programa de Eva Soriano, Nacho García y Lalachus da el pistoletazo de salida a nuestro panel de invitados con Chica Sobresalto. Maialen Gurbindo, quien también ha sido colaboradora en Cuerpos especiales, ha estrenado el cuarto álbum de su trayectoria: Información Sísmica. Un disco con el que sigue su estela sonora con temas como Llorando con Bad Gyal, Binestares Malestares o Mala Feminista. Un trabajo con el que trae otro as bajo la manga: su gira para 2026.

Las risas están garantizadas con Jorge Yorya, con quien comentaremos lo más viral en redes, yArturo Paniagua para hacer un viaje al pasado recordando éxitos de los 90 y 2000.

Martes 18 de noviembre - Louis Tomlinson

La semana continúa con invitado internacional. La superestrella británica Louis Tomlinson estará también en Cuerpos especiales. El cantante de Lemonade mira la 2026 con la mayor de las ilusiones con How Did I Get Here?', álbum que llegará el próximo mes de enero; y una gira con la que también llegará a nuestro país los próximos 12 y 13 de abril.

También vuelven al estudio Jorge Yorya y la escritora Espido Freire, quien realiza los mejores análisis de letras de canciones.

Miércoles 19 de noviembre - Elena Rose

Directa desde Las Vegas, Elena Rose ha dejado huella los Latin Grammy su hit Me lo merezco. La cantante venezolana-estadounidense se ha consagrado con sus tres nominaciones, demostrando ser una de las figuras más relevantes del panorama musical latino. No nos cabe duda de que es un año de lo más especial para la artista con el estreno de su álbum Bendito Verano. Un programa redondo al que se unirán Jorge Yorya yAna Morgade.

Jueves 20 de noviembre - Alberto Chicote

Sin duda es uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Alberto Chicote sigue al frente de Batalla de restaurante, programa de La Sexta donde cuatro restaurantes de una localidad se enfrentan en un duelo. Además, ya es oficial que el chef presentará las campanadas 2025-2026 junto a Cristina Pedroche. Un día más, Jorge Yorya estará en el programa. ¿Qué nos habrá preparado?

Viernes 21 de noviembre - Pignose

Pignoise está de celebración con el octavo disco de su carrera Las ganas. Un trabajo con el que la banda consolida su trayectoria iniciada en 2002 y del que nos ha ido desgranando los significados de las letras de sus canciones a través de redes. Con todo ello, la banda ya mira hacia los escenarios con su próximo directo en Madrid el próximo 20 de diciembre, además de su participación en diversos festivales en 2026. El broche de oro lo pondrán Bertus yJuan Sanguinocon su sección de cultura pop.