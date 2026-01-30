¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 2 al 6 de febrero
Cuerpos especiales empieza febrero a lo grande. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus despliegan la alfombra roja del estudio para recibir a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Xoel López, entre otros artistas. Descubre quién viene cada día al programa y qué otras novedades se esperan esta semana en el morning de Europa FM.
Con el bote de Pilla la cita y gana la guita lleno de dinero y la maleta lista para salir a recorrer España en Pueblos especiales, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus arrancan febrero por todo lo alto.
Esta semana los presentadores de Cuerpos especialesreciben en el programa a estrellas del cine y de la música y abrirán sus puertas a los colaboradores habituales del programa. También habrá música, repaso del corazón y los gritos habituales de Eva a una nube. ¡Repasa todo lo que se viene porque esto promete!
Lunes 2 de febrero - Luis Fonsi
Luis Fonsi abre la semana para hablar de sus nuevos proyectos y de su último lanzamiento musical, la canción Cambiaré junto a Feid.
También estarán en el estudio Jorge Yorya con lo último de internet y Arturo Paniagua, nuestro experto en música de los 90 y principios de los 2000.
Martes 3 de febrero - Xoel López
El viejo zorro plateado nos visita el martes. Hablamos de Xoel López, que acaba de lanzar la canción (Muerte al Amor Romántico) junto a Cupido.
Jorge Yorya vuelve también para seguir hablando de cosas de internet y Espido Freire lo hace para desgranar la letra de una canción. ¿Cuál le tocará esta vez?
Miércoles 4 de febrero - Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau
Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau llegan al cine el viernes 6 con La Fiera aunque antes es pasan por Cuerpos especiales. Los dos actores protagonizan junto a Miguel Ángel Silvestre esta historia sobre un grupo de aficionados a los deportes extremos que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto B.A.S.E. con traje de alas.
También vienen al programa Jorge Yorya con lo que acaba de pasar y Bertus, con sus habituales reviews.
Jueves 5 de febrero - Yarea
El jueves, la artista Yarea llega para presentar su tercer álbum, Si tú supieras, que sale a la luz el 20 de febrero.
Además, tendremos en el estudio a nuestros colaboradores habituales Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo del programa.
Viernes 6 de febrero - Fran Perea
El viernes despedimos la semana con música. Viene Fran Perea con su recién lanzada gira EL HOMBRE INVISIBLE. GIRA 2026, que arranca el 6 de marzo en Sevilla.
Para despedir la semana, también vienen al estudio Bertus y Juan Sanguino, con su habitual sabiduría pop.
👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00 horas.