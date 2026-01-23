Walls, sobre Dani Fernández y su colaboración 'Vulnerable': "Tiene un concepto muy parecido al mío"

Walls se pega el madrugón este viernes después de haber "dormido bien" para hablar con Lala Chus y Alba Cordero en Cuerpos especiales.

Lo hace después de haber estrenado su álbum El Día que me Olvides, con temas de lo más cañeros. Y el artista reflexiona sobre si él es rockero: "Depende de cómo concibas el rock. A lo mejor el rockero de pelo canoso lo escucha y le parece de sonido demasiado blandito, que seguramente lo soy".

"Si la gente quiere escuchar rock que se fije más en la actitud", ha defendido sobre su faceta de artista en este nuevo disco.

Este álbum marca un antes y un después en su carrera: "En la música que he hecho hasta ahora hablaba de las cosas con mucha superficialidad, y eso se puede contar ahora desde otra perspectiva". El artista ha defendido que todos vivimos "con una especie de pantalla, pero la música está para lo contrario".

En este disco hay canciones como No te preocupes por mí o ¿Cuántas penas vale tu amor?. Esta última nace de una canción popular que cantaba con su padre, y lo que hizo que quisiera usarla para este nuevo álbum fue por homenajear "el legado" de su familia. "Llevo cantando Magdalena con mi padre y sus amigos desde que era un niño", ha recordado el murciano.

La historia de Vulnerable

Por otro lado, en El Día que me Olvides se encuentra Vulnerable, su colaboración con Dani Fernández, una de las estrellas del momento. "Creo que tiene un concepto muy parecido al mío y debo agradecerle que bajara la canción un par de tonos", ha confesado sobre el intérprete de Bailemos.

Vulnerable surgió cuando Walls escuchó la historia de un artista flamenco durante un viaje de tren: "Era supertierno. Me contaba que le había ido superguay todo, y aunque se dedicaba a la música era de ensalzar su pasado […] Pensé que ya me tocaría a mí abrazar el pasado".

El murciano también tiene claro lo que más odia de los clichés de los rockeros: "Hay gente que vive como en una peli. No pasa nada, pero es complementario vivir en una peli y tener una educación".

Un gran concierto en el Movistar Arena

El artista conquistará el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero, y ha abierto apetito con cómo van a sonar Mi viejo le dijo a mi vieja y No te preocupes por mí en directo. "Estoy haciendo un ejercicio de mentalización de que va a haber fallos", ha explicado sobre el show más ambicioso de su carrera.

Su unión al mundo millennial de Despistaos

Hace unos años Walls se unió a Física o química junto a Hens y Enol y se quedó flipando con que Despistaos le pidiera que hiciera una estrofa nueva. Una canción que interpretaron todos juntos en el Palacio Vistalegre, donde a Ginés le encantó la energía millennial: "Me encanta la emoción".

El artista se ha enfrentado por último a un juego sobre músicos de rock de los 90, cerrando así su entrevista en Cuerpos especiales.