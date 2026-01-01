Disfruta del especial 'Lo Mejor del Año' de Europa FM con Marta Nogales y Robert Filip

Llegó el momento de darle la bienvenida a 2026 y adentrarnos en un año que promete dejarnos grandes momentos musicales. Aunque antes de sumergirnos de lleno en esta aventura queremos echar un último vistazo a 2025 y repasar todo lo que hemos vivido a lo largo de los que podríamos definir como 12 meses históricos para la música.

Marta Nogales y Robert Filip nos han acompañado en esta aventura en el programa especial Lo Mejor del Año de Europa FM, emitido la tarde del 31 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas y que ya puedes escuchar en europafm.com, y lo han hecho acompañados de nuestros artistas favoritos.

Amaral, Dani Fernández y Nil Moliner se han asomado a nuestros micrófonos para elegir su canción favorita de 2025 —los oyentes de Europa FM también lo han hecho— y han participado en esta fiesta resumen del año.

Nuestros anfitriones han hecho un repaso de los grandes temas de 2025, con títulos como Mystical Magical de Benson Boone, Abracadabra de Lady Gaga o 6 de febrero de Aitana, y no se han olvidado de la locura que hemos vivido con la venta de entradas de las giras de Bad Bunny, Rosalía, Aitana, Dani Martin o La Oreja de Van Gogh. Conseguir una llegó a convertirse en una misión tan imposible como las de Tom Cruise...

Ha sido un año en el que hemos disfrutado de la música de Viva Suecia, Mafalda Cardenal o Depol, hemos recorrido España de norte a sur y de este a oeste con los showcases exclusivos de Europa FM y hemos abierto las puertas del Local de Ensayo Europa FM, una exclusiva sala situada en el centro de Madrid que ya se ha convertido en mítica y por la que han pasado Amaral, Franz Ferdinand o Antonio Orozco, entre otros.

También ha habido risas de la mano de Cuerpos especiales, que ha recibido el Premio Berlanga al Humor y que ha visto a su presentadora convertida en una estrella en el Movistar Arena de Madrid. Y no una vez, dos veces. Eva Soriano bailó con Chayanne y se atrevió a cantar Devuélveme la vida con Antonio Orozco en el último concierto del de Barcelona en 2025. ¿Tendremos otro momentazo así en 2026? Malú ya le ha lanzado la caña...

Doce meses intensos tras los que se viene un año cargado de previsiones musicales, la gira de La Oreja de Van Gogh, el nuevo álbum de Rihanna... ¿y el dúo de Eva y Malú? Lo veremos pronto. Su residencia en Las Ventas arranca el 20 de febrero y cierra el 15 de marzo.