Un Especial Navidad con Cristina García y Tony Loarces cargado de felicitaciones de artistas | PEXELS

¡Feliz Navidad!

En Europa FM celebramos la nochebuena a lo grande este 24 de diciembre con las voces de nuestros locutores. Y es que el programa Especial Navidad con Cristina García y Tony Loarces, fue el mejor contenido como telonero de la gran cena del año.

Si te lo perdiste, ¡no te preocupes! este 25 de diciembre puedes volver a escucharlo de 11:00 a 14:00 horas.

Este programa repleto de los villancicos de nuestros artistas favoritos y las canciones más festivas también cuenta con la intervención de grandes artistas como Dani Fernández, Alejandro Sanz o Nil Moliner.