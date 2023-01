Arturo Armendáriz

Apasionado de la música desde que tengo uso de razón.

Tras finalizar mis estudios en Imagen y Sonido y Radio y Televisión, el verano de 1995 me incorporo a la emisora de Onda Cero en Pamplona para desempeñar labores de técnico y para hacer el turno de radiofórmula en Onda 10, así se llamaba entonces la emisora musical del grupo. Después nacería Europa FM y aquí estamos.

Me encanta la montaña, el baloncesto y disfrutar de la familia; también tocar, incluso aporrear, la guitarra.

¿Mis gustos musicales? Complicado definirlos. Me gustan todos los estilos, si las canciones me dicen algo. De niño escuchaba en la radio temas de Neil Young, Bob Dylan o Cat Stevens. En mi adolescencia recorrí todo el Heavy Metal con bandas como Scorpions, Judas Priest, Manowar, Iron Maiden, Gary Moore, etc. En los 90 bailé con lo mejor de la electrónica y disfruté del llamado Brit Pop con Oasis, Blur, Suede, Ocean Colour Scene o Manic Street Preachers entre otros. Y ya en los 2000 me encanta escuchar toda la ola de indie (pop rock) de Izal, Vetusta Morla, Shinova, Dorian, Love of Lesbian, Supersubmarina, Valira, etc. Y por supuesto todo lo que nos ofrece el pop rock internacional...

Madre mía, qué locura, ¿no? jajaja. Es lo que tiene sumar años y no tener prejuicios a la hora de escuchar música, que tus gustos se diversifican y amplían.

Me puedes escuchar en directo de lunes a viernes de 12 a 14 horas en Europa FM Pamplona (99.2 FM)