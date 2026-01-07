Gema Tajadura Queraltó

La radio es su gran amor. Vinculada toda su vida a este medio, Gema Tajadura bromea diciendo que la escuchaba antes incluso de nacer. Su madre se la ponía en el su embarazo.

Programadora musical, locutora y DJ en Europa FM. Carismática y cercana, vive la radio como una forma de comunicar, acompañar y conectar a través de la música.

Amante de la radio desde antes incluso de nacer —cuando su madre se la ponía durante el embarazo—, Gema Tajadura lleva prácticamente toda su vida vinculada a este medio, que es mucho más que su profesión. Es su gran amor.