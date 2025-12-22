Vive la Navidad con la mejor música y Europa FM

En Europa FM ya hemos sacado las luces y el espumillón para celebrar la Navidad a lo grande con una programación especial . La fiesta arranca este lunes 22 y se prolongará hasta el Día de Reyes. La mejor música nos acompañará estos días, en los que te invitamos a escuchar el programa Especial Navidad del 24 de diciembre y el resumen Lo Mejor del Año del día 31. Descubre todo lo que hemos preparado.

¡Ya es Navidad!🎄🎅🏻 ✨

Las calles están llenas de luces, los villancicos suenan en las tiendas —y en las radios— y este año además la nieve tiñe de blanco las montañas. Oficialmente podemos decir que han empezado las fiestas y en Europa FM las vamos a vivir a lo grande.

La mejor música nos acompañará durante los días de celebración en los que hemos preparado una programación especial para que disfrutes de estas fechas, y de los días más señalados, junto a tus artistas favoritos y tus locutores de confianza.

Especial Navidad y Lo Mejor del Año

El miércoles 24 de diciembre hacemos de teloneros de la cena de Nochebuena con el programa Especial Navidad con Cristina García y Tony Loarces, que se emitirá de 18:00 a 21:00 horas y que podrás volver a escuchar al día siguiente, la mañana del 25 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas.

Los villancicos de nuestros artistas favoritos y las canciones más festivas sonarán en este programa en el que contaremos con la intervención de grandes artistas como Dani Fernández, Alejandro Sanz o Nil Moliner.

La tarde de Fin de Año repasaremos Lo Mejor del Año con Marta Nogales y Robert Filip, que comentarán las noticias musicales más destacadas, como el lanzamiento del esperado disco LUX de Rosalía, la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh o el inicio de la carrera en solitario de Leire Martínez, y repasarán lo que se viene en 2026, desde los discos que están por llegar a las grandes giras que llegarán a España.

Nuestros artistas favoritos se unirán a la fiesta para elegir su Canción Top de 2025 y disfrutaremos también de una selección de las canciones más radiadas en estos 12 meses. El programa podrá escucharse la tarde del 31 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas y se volverá a emitir el día 1 de enero, de 11:00 a 14:00 horas.

La última noche del año también nos acompañará Iván Infante con el programa Cuenta atrás, de 22:00 a 23:55 horas, con una selección de éxitos musicales para todos los públicos que servirán para animar la espera antes de las Campanadas. A las 23:55 horas conectaremos en directo con la Puerta del Sol para despedir el año con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

EL primer día del año lo empezaremos bailando con Sesión Nochevieja, con Gema Tajadura en la cabina, que servirá para disfrutar de los éxitos musicales más sonados. Podrás escucharlo de 00:01 a 06:00 horas en Europa FM y Onda Cero.

Lo mejor de 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales también nos acompañará en estos días de fiesta. Aunque el equipo del morning más gamberro de la radio ha empezado las vacaciones este lunes 22, cada mañana podremos disfrutar de los Mejores momentos de Cuerpos especiales junto a Eva Soriano, Nacho García y Lala Chus. Disfrutaremos de las mejores secciones y volveremos a escuchar las entrevistas más divertidas. De lunes a viernes se emitirá de 08:00 a 11:00 horas y los sábados y domingos, de 08:00 a 10:00 horas.

La programación navideña no termina ahí. Porque Me Pones continúa y, aunque el sábado 27 y el domingo 28 no habrá programa, Juanma Romero y Marta Lozano nos acompañarán el primer fin de semana del año con la mejor música y las anécdotas de los oyentes.

Además, el sábado 27 de diciembre estaremos en Benahavís (Málaga) para despedir 2025 a lo grande. Celebraremos las Precamapanadas con el cantante Hilario y una sesión Dj con Javi Sánchez en una gran fiesta que tendrá lugar en la Avenida de Andalucía de 17:30 a 22:30 horas. ¡No te lo pierdas!

En la web también haremos una programación especial con el repaso de lo mejor de 2025 y la vista puesta en lo que se viene para 2026. ¿Qué giras están anunciadas? ¿Qué discos llegarán? Síguenos y disfruta de unas navidades muy especiales con Europa FM.