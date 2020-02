Adele, completamente irreconocible en su última foto tras adelgazar 30 kilos

Aunque Adele ha asegurado que este 2020 publicará su nuevo disco, la cantante lleva mucho tiempo alejada de los focos.

Tanto es así que en la pasada ceremonia de los Oscar no quiso posar en la alfombra roja ni que se publicasen fotos de ella, aunque finalmente hemos podido ver una instantánea de la artista en la fiesta que organizaron Beyoncé y Jay-Z después de la gala.

Ha sido la presentadora de televisión polaca Kinga Rusin la que ha publicado la foto junto a Adele, asegurando que "no la había reconocido porque está muy delgada". En la imagen vemos a la cantante posar junto a Kinga con un ajustado vestido con estampado de leopardo, el pelo recogido y unos grandes pendientes de aro.

Algunos le han sacado parecido con otras cantantes, como el equipo de Levántate y Cárdenas que le encuentran similitud con Lana del Rey y otros que la ven parecida a Katy Perry; artistas que hasta ahora no tenían nada que ver físicamente con la intérprete de 'Someone like you'.

Adele ha perdido 30 kilos tras someterse a la dieta SirtFood, controlada por los nutricionistas Aidan Goggings y Glen Matten que optan por eliminar alimentos básicos y apuestan por el kale, las nueces, la cebolla y el apio, es decir, comidas ricas en enzimas sirtuinas que son las que regulan el metabolismo del cuerpo.

Sin embargo, la cantante ha podido comer algunos caprichos, como el vino tinto o el chocolate, eso sí, controlando su consumo para no superar las 1000 calorías diarias que indica su dieta.