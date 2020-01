Canciones que no sabías que interpretaban tus actores favoritos

El mundo de la música y el cine siempre han estado muy unidos. Por eso no es de extrañar que muchos actores se atrevan a cantar ya sea puntualmente, en musicales o incluso que tengan un proyecto musical paralelo al cinematográfico.

¡Uri Sabat nos trae algunos ejemplos que seguro que te dejarán con la boca abierta!

Si no lo estuviéramos viendo podría parecer Elvis Presley, pero es Nicholas Cage interpretando 'Love Me' en la película 'Wild At Heart'. ¡Y no se le da nada mal!

Desde 2007 Kevin Costner tiene un proyecto musical llamado Kevin Costner & Modern West, una banda de rock/country.

Antonio Banderas también nos ha demostrado que cantar no se le da nada mal. En 'Desperado' lo vimos metido en la piel de un mariachi guitarra en mano.

Aunque es uno de los mejores actores de Hollywood, Ewan Mcgregor siempre ha confesado que es un músico frustrado. Además de demostrar su talento musical en la gran pantalla, como ocurrió en 'Moulin Rouge', el actor nos sorprendió protagonizando el videoclip de 'Hourglass' de la banda británica Catfish and the Bottlemen, canción que él mismo canta.