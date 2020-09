Hablamos con Javi, quién grabó a la surfista con Covid-19: "He recibido amenazas de negacionistas y de la propia chica"

El pasado lunes la policía local de San Sebastián detenía a una joven que, tras haber dado positivo en Covid-19, se había saltado el confinamiento para hacer surf en la playa de la Zurriola.

Los agentes indicaron a la joven, que es socorrista de la playa de La Concha, fue reconocida por otros compañeros, por eso sabían que estaba infectada y que estaba incumpliendo el confinamiento.

Cuando los agentes llegaron a la playa, le pidieron que saliese del agua en reiteradas ocasiones, al igual que los socorristas desde el mar, pero la joven se negaba a salir.

Cuando decidió salir del agua, los agentes trataron de dialogar con ella, pero ella se revolvió y mostró una actitud desafiante. Finalmente consiguieron reducirla y esposarla en la misma playa, donde fue detenida por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

Javi, conocido en Instagram como Javi Zone, fue el chico que grabó toda la secuencia en directo desde su Instagram. Si bien ha recibido mucho apoyo, desgraciadamente, también ha sufrido acoso de personas negacionistas del virus y de la propia chica.

“Hola hijo de puta, soy la chica que has grabado. Pronto tendremos una conversación, porque te encontraré. Sin vergüenza. Te vas a enterar. Todos me conocen. Qué te importa a ti. No son tus problemas. Escóndete chaval”, se puede leer en las capturas que el propio usuario ha publicado en su Instagram mostrando las amenazas de la surfista.

"Ayer hice una intervención en la televisión pública vasca allí en la Zurriola y se agolparon 10 tíos diciéndome de todo, una señora también gritándome desde el arenal '¡Vete a Madrid!'", nos explica Javi

"A mi me parece una reacción por parte de la sociedad increíble. No se como definirlo, parece que el virus no va con ellos, que son inmunes a la enfermedad y que la heroína es ella y yo soy el villano. Cuando a lo único que me he limitado ha sido a alejarme de ella cuando estaba haciendo surf y grabar una actuación policial de una persona que a mi directamente me ha podido contagiar", añade.