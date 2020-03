'Modistas Solidarias': mascarillas para centros y profesionales que lo necesitan

Hoy Levántate y Cárdenas tenemos la llamada de María Cordero, que nos habla de la iniciativa 'Modistas Solidarias' para confeccionar mascarillas de algodón y donarlas a centros y profesionales que las necesitan: "Esto lo iniciaron unas modistas de Zaragoza junto al Hospital Clínico de allí. Lo leí en la red y decidí apuntarme porque tenemos máquinas de coser en casa y las chicas con las que trabajamos también".

María quiere dar a conocer a más gente esta gran iniciativa, ya que cuanta más gente se una, a más personas podrán ayudar: "A través del pequeño altavoz que yo pueda tener estoy estos días intentando difundirlo y la verdad es que la gente se ha volcado un montón. Tanto gente que las está haciendo en su casa y un montón de mensajes de gente que las necesita".

¿CÓMO PUEDES UNIRTE A 'MODISTAS SOLIDARIAS'?

"Realmente es muy sencillo. Si tienes máquina de coser y tienes nociones básicas, porque es algo muy sencillo de hacer, y tienes retales de algodón en casa... Nosotros en el link de modistas solitarias tenemos varios tutoriales para hacerlas. Y las estamos donando directamente a los centros que nos están diciendo que las necesitan", explica María.

Únete a la iniciativa 'Modistas Solidarias'

¿SIRVEN ESTAS MASCARILLAS PARA PROTEGERNOS?

"Muchas personas nos están preguntando si sirven o no sirven. Obviamente no son como las mascarillas de filtros y demás, pero si no tienes nada, esto es mejor que nada. En muchos sitios se les está dando una mascarilla semanal y esto no dejan de ser unas mascarillas como las que tenían nuestros abuelos, de antaño. Son mascarillas de algodón que las lavas a 60-90 grados y quedan esterilizadas", continúa explicándonos la modista.

En la web de Modistas Solidarias amplían esta información:

Este tipo de mascarillas no evitan el contagio. Su función es impedir la transmisión de la enfermedad mediante gotitas de saliva de la persona enferma o portadora. No obstante, es todo lo que podemos hacer mientras no haya mascarillas de otro tipo y sirven en muchas situaciones.

Y antes de despedirla dándole las gracias por contribuir y difundir esta iniciativa tan maravillosa, nos pide que todo el que esté escuchando la llamada se sume porque están desbordados: "Faltan muchas mascarillas".