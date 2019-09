Mi nombre es Albert Lesan. Como diría el mítico butano, llevo 30 años en esta bendita profesión. Gran parte de este tiempo al lado de Cárdenas. Gracias a Javier curré en La Parodia Nacional como reportero. Coincidimos también en Força Barça, con mi gran maestro y amigo Arús y hasta hoy juntos en Levántate y Cárdenas. Y yo de aquí no me voy ni con agua caliente.

En televisión, presenté 8 temporadas El Rondo en TVE y llevo 11 presentando La Ronda en El Punt Avui TV. Actualmente colaboro en Estudio Estadio de Teledeporte. En radio mi mayor éxito individual llegó presentando Ya Te Digo, en las madrugadas de Onda Cero. Estuve también en La jungla y Arús en Cadena 100. Llevo 11 temporadas presentando el magazine local La Ciutat en Onda Cero.

He resumido mi curriculum, lo que quiere decir que voy cumpliendo años... y no me mola nada. Me gustaba más cuando tenía que rellenarlo con mentirijillas. En cuanto a mis gustos cortita y al pie: Familia, amigos y deporte. No hay más. Besos y abrazos a tod@s. Puedes seguirme en Facebook en Albert Lesan y en twitter @albertlesan. Gracias míticos.