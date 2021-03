Coco Pretel

Llegué en el año 2002 a España y contra lo que muchos piensan, no vine nadando desde Argentina. ¡Vine flotando en una puerta! Y como verán después de tantos años he perdido totalmente mi acento.

De niño tenía muchos sueños entre ellos estaban jugar al fútbol en primera división, vivir en Europa, hablar por la radio, salir en la tele, ligar mucho, ser inteligente, etc. Si hubiera sabido que solo se iban a cumplir mis primeros cuatro sueños, igual hubiera cambiado mis prioridades, pero no me puedo quejar de mi vida.

Desde el 2007 que empecé a trabajar en la radio no he parado hasta el momento. De todos estos años guardo muchísimos recuerdos, experiencias y sobre todo amigos! Nunca me olvidaré mis comienzos en la ya extinguida Ona FM (en Catalunya) entrevistando gente por la calle, el salto a la radio nacional o la experiencia de trabajar en TV en prime time.

¡Lo único que no cambió nunca es que siempre me pagaron por sacarle una sonrisa a la gente! Y de la forma que mejor se me da es detrás de un teléfono haciendo bromas.

Una de las frases que más escucho es: "Yo nunca caería en una broma". Y una de las frases que más escucho después de hacer una broma es: "Yo pensé que nunca caería en una broma de la radio". Así que si nunca te llamé, cuidado cuando te suene el teléfono!!!

Me pueden escuchar junto a Javier Cárdenas y todo su equipo por las mañanas o en cualquier momento en esta web que están visitando ahora mismo, también pueden saber más de mi vida en mi Twitter @cocopretel o en mi Instagram @cocopretel.

MENSAJE IMPORTANTE: Salgo muy desfavorecido en las fotos, soy mucho más guapo en persona!!!

Un gusto!