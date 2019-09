Rosa López reflexiona sobre el dinero: "He sido muy feliz aun sin tener nada que llevarme a la boca"

Nuestra querida Rosa López estrena sección de Levántate y Cárdenas : 'La vida según Rosa' , y en ella nos ha hablado de su nuevo espectáculo, un proyecto que lleva tiempo preparando, y que será un homenaje a Latinoamérica cargado del arte de la gaditana; ¡pero no solo de espectáculo vive Rosa!, que también nos ha hablado de su rutina y su alimentación, ya que ha estado un tiempo siendo vegana,¡pero no es una dieta fácil con el ritmo de vida que lleva! Y nos ha dejado una preciosa y profunda reflexión sobre el dinero y la felicidad , tras la cual, Javier Cárdenas y ella han recordado momentos de sus infancias, que no eran las más lujosas, pero probablemente sí de las más felices.

Este lunes anunciábamos que Rosa López se unía al equipo de Levántate y Cárdenas con su sección 'La vida según Rosa', en la que la artista nos hablará cada martes y jueves desde su punto de vista, tan original y divertido, sobre la actualidad y las noticias más curiosas que estén pasando en el mundo.

Y es que ¡este inicio de temporada está siendo todo un espectáculo! Prometimos que volveríamos con más fuerza que nunca, ¡y tenemos al mejor equipo de la radio musical! Ahora más aún, con la gran Rosa López, que además de triunfar por su inigualable voz, se ha ganado nuestros corazones con su simpatía y su espontaneidad. De hecho, Rosa está embarcada ahora en los preparativos de su próximo espectáculo, que llegará este otoño, un homenaje a Latinoamérica ¡que promete ser impresionante! Pronto sabremos más sobre esta nueva aventura de la gaditana.

EL DINERO NO DA LA FELICIDAD

Rosa López tiene eso muy claro, y sabe que "la felicidad no la da el dinero". De hecho, cuando Javier le ha preguntado si ha llegado a sentirse tan feliz teniendo dinero como cuando no lo tenía, Rosa aseguraba que "me he sentido muy feliz sin tener nada que llevarme de comer a la boca". Entonces, ambos han comenzado a hablar de sus sencillas, pero muy felices, infancias.

