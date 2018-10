Un campeón de Motocross da una paliza a su novia por subir una foto a Instagram

La pareja llevaba tres meses juntos y vivían en el piso de él en Tampa’s Element en Florida (Estados Unidos), donde se produjeron los hechos a finales de septiembre. Ahora, Melissa Gentz ha querido mostrar a todo el mundo el dolor y sufrimiento que ha sufrido a manos de su ex, y lo ha hecho no solo republicando la foto por la que recibió los terribles golpes, sino también otras en las que muestra las brutales secuelas en su rostro:

"Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en las que muestren el escote. Os pido a todas las mujeres que tengáis el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación. Un hombre que te trata así no te respeta y no te ve como un ser humano. Él no va a cambiar", publica Melissa junto a la fotografía.

Además, la joven también ha compartido otras imágenes en las que podemos ver la brutalidad del ataque, y lo hace para tratar de ayudar a otras mujeres que actualmente sufren o han sufrido violencia machista.

"Se dice que todos tenemos una parte favorita de la cara. La mía es la izquierda. Lamentablemente es el que lleva los signos de la violencia. Hoy es el primer día que puedo poner un poco de maquillaje en el lado derecho. No quiero ocultar las señales de lo que me pasó porque ninguna mujer debería sentirse avergonzada ni sentirse culpable por ser víctima de violencia machista", comentaba junto a la imagen.

En declaraciones a la policía, Melissa Gentz explicó que durante la pelea, su exnovio le tiró al suelo, le rodeó el cuello con las piernas para estrangularla, le golpeó la cara con una botella y le tiró del pelo.

Bretz fue detenido pero puesto en libertad bajo fianza con la prohibición de acercarse a la joven.