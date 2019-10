Descubren que un medicamento para prevenir el ictus, puede evitar la pérdida de memoria en los enfermos de alzhéimer

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con un equipo de científicos de la Universidad de Rockefeller de Nueva York (EEUU), han determinado que el tratamiento con el fármaco dabigatrán, un anticoagulante oral de acción directa, retrasa la aparición del alzhéimer en ratones.

Tal como recoge este estudio, publicado en 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC), determina que después de un año de tratamiento con este medicamento, los animales no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la circulación cerebral.

Además los investigadores han descubierto que la terapia con dabigatrán disminuye la inflamación cerebral, el daño vascular y reduce los depósitos del péptido amiloide, signos típicos de la enfermedad de alzheimer.

Esto significa una muy buena noticia para hacer frente a una de las enfermedades más difíciles de tratar en la actualidad y que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo. Debido al progresivo envejecimiento de la población, se estima que el número de personas que padecerán alzhéimer se triplicará en 2050.

A la espera de futuros análisis en humanos, los investigadores consideran que este estudio sugiere que dabigatrán podría ser un posible tratamiento futuro para normalizar la circulación cerebral en enfermos con alzhéimer. "Para llevar a cabo ese tratamiento individualizado será necesario desarrollar una herramienta diagnóstica que identifique aquellos pacientes con alzhéimer que presenten tendencia a coagular. Esa es una de las líneas de investigación en las que nos vamos a centrar en los próximos años", concluyó la doctora Cortés Canteli, investigadora Miguel Servet del CNIC.