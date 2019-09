Estados Unidos confirma que los vídeos en los que aparecen OVNIS son reales

En diciembre de 2017, algunos medios de comunicación como el New York Times difundieron un vídeo en el que aparecía, unos objetos no identificados sobrevolando el cielo, aparentemente ovnis. Las imágenes fueron captadas por pilotos de la Marina de los EEUU y fueron obtenidas por un grupo de investigación privado, To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), fundado por el músico Tom DeLonge, exvocalista de Blink 182.

En ese momento el vídeo fue desclasificado, pero ahora el portavoz oficial del Jefe Adjunto de Operaciones Navales, Joseph Gradisher, ha declarado al portal web de inteligencia The Black Vault que las imágenes son reales.

En una entrevista recogida por Sciene Alert, Gradisher afirma que "la Armada designa los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados", y añade que "la terminología de 'Fenómenos aéreos no identificados' se utiliza porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos/ observaciones de aeronaves/ objetos no autorizados/ no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".

El portavoz aclara en estas declaraciones que la Marina estadounidense no sugiere que lo que vemos en los vídeos sean extraterrestres, pero que los fenómenos aéreos que muestran no se pueden identificar.