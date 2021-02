Lola Medina, madre de Nacho Palau: "Con Miguel Bosé mi hijo vivía sometido"

Este sábado en televisión, Lola Medina la madre de Nacho Palau se sentó en un plató para dar su versión de cómo vivió su hijo a la sombra de Miguel Bosé durante más de dos décadas de relación sentimental y cuatro hijos —motivo de un enfrentamiento legal que ha terminado en los tribunales y del que el cantante ha salido victorioso—.

"No he venido a dar pena a nadie. He venido a contar la verdad. Nacho no quería que viniese, pero he callado mucho tiempo", aseguró nada más desembarcar. Emocionada, la madre de Palau no podía contener las lágrimas al hablar de los pequeños —Diego y Tadeo, hijos biológicos de Bosé, e Ivo y Termo, de Palau—. "Todo esto se podría haber evitado si Miguel Bosé hubiese querido llegar a un acuerdo".

La madre de Palau explicaba ante las cámaras que durante el tiempo que estuvieron juntos, eran inseparables. "Han sido una pareja durante 26 años. Donde iba uno iba el otro. Y los primeros años fueron una pareja maravillosa." Algo cambió en el cantante, no sabe qué, y "Se volvió diferente, más huraño. Me da mucha rabia, pero yo no le odio".

Después, explicó cómo era su plan para el futuro: "Tenían un proyecto en común, eran pareja y querían niños. Querían formar una familia y fueron una familia, hasta que las cosas empezaron a ir mal entre ellos". Y añadió rotunda: "A Ivo y a Telmo no los considera sus hijos".

Y precisamente son cuatro hermanos separados los que están sufriendo las consecuencias de las decisiones, acertadas o erróneas, de sus padres. "Un día cogió a los niños y se los llevó: no sé qué le pasa por la mente aunque creo que sabe que se equivocó pero ya no quiere dar un paso atrás. Dices que tienes cuatro hijos, te llevas dos y dejas a dos con una mano delante y otra detrás".

Asegura que los pequeños ahora solo se ven las caras por Skype una vez a la semana y afirma que "están deseando verse".

Miguel Bosé y Nacho Palau / Gtres

"NACHO ESTABA ANULADO"

Con un diferencia de edad entre ambos de 18 años, Lola cree que su hijo vivía "anulado" por el cantante, aunque a Nacho nunca pareció importarle. "A mi hijo no le importaba que Miguel ocultara su relación con él... A Miguel, quizás, le gustaba jugar con esa ambigüedad".

La ruptura y el enfrentamiento legal le está pasando factura al escultor. "Nacho lo ha pasado muy mal, cuando habla con sus hijos se pone a llorar... No entiende que Miguel no se preocupe si a esos niños le falta algo", ha asegurado indicando que Bosé no está ayudando económicamente a la manutención de Ivo y Telmo.

A pesar del dolor, Lola Medina reveló en Sábado Deluxe que cree que si Miguel Bosé pensara en darle una segunda oportunidad a su relación con Nacho Palau, este aceptaría sin dudar. "Sé que si mañana Miguel llama a mi hijo, Nacho sale corriendo (...). Nunca pensé que Miguel dejará desprotegido a mi hijo. Él le dijo que nunca lo haría". Y es que la fuerte personalidad del cantante ha pasado por encima del escultor que se dejaba llevar por el "fuerte carácter" de Bosé y vivía "sometido", según sus declaraciones.

"MIGUEL ESTÁ MUY SOLO"

A pesar de las preguntas reiteradas de los colaboradores del programa, Lola medía mucho sus palabras porque "no quiero hacer daño a Miguel". Y opinaba que: "Me da mucha pena porque creo que Miguel está muy solo". Parece que el conflicto seguirá dando mucho de qué hablar.