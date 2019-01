Una madre se graba dándole una brutal paliza a su hijo para enviárselo a su exmarido

Natalia Rosa Martínez, una mujer argentina, se grabó en vídeo propinándole una brutal paliza a su hijo Jujuy, de tres años, según recoge el diario 'Crónica'.

La mujer quería enviarle este cruel vídeo a su exmarido y a la pareja actual de éste, quienes lo han difundido para denunciar el maltrato al que ha sido sometido el pequeño y para pedir justicia.

En el vídeo, que fue grabado en mayo pero ha sido ahora cuando lo ha publicado el padre de Jujuy, se puede ver a la mujer acusándole de la separación de su marido mientras el niño aparece llorando y sangrando: "¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere. A vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa", repite mientras pega a su hijo.

Ante este terrible suceso se ha activado el protocolo de abuso y maltrato infantil y la mujer, que tiene tres hijos más, ha sido detenida y se ha iniciado una investigación judicial. La abuela materna es la que se ha quedado con la tutela de los cuatro menores que se encuentran en buen estado de salud.