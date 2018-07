La misteriosa historia del cadáver encontrado en el hueco del ascensor del Hospital de la Paz

El cadáver, que estaba vestido con ropa de calle, fue localizado en el hueco del ascensor del Hospital de la Paz. De momento no hay detalles que hayan podido facilitar su identificación. Su perfil no corresponde al de ninguna persona desaparecida.

La Policía Nacional trata de identificar la filiación del cadáver del hombre de entre 50 y 60 años hallado este martes en el foso de un ascensor en el Hospital de La Paz y continúa la investigación para esclarecer las causas de las muerte.

Fuentes policiales han señalado a Europa Press que el hombre no portaba DNI ni otra documentación identificativa. La cabeza fue encontrada separada del cuerpo, según informa El País. El hombre fue hallado el martes 17 y la autopsia ha revelado que falleció el 2 de julio. El cuerpo estuvo 15 días siendo golpeado por el ascensor en cada bajada.

Personal de mantenimiento y de seguridad del centro han realizado el hallazgo del cuerpo ante el fuerte hedor que desprendía la zona. La revisión del aparato se llevó a cabo por el aviso en la noche del lunes de un ruido, por lo que se procedió a su parada.

Por eso, cuando se comprobó el estado de la cabina y se procedió a analizar el foso del ascensor fue cuando se descubrió el cadáver, momento en el que se procede a avisar "de forma inmediata" a la Policía Nacional. El hombre abrió el hueco del ascensor con una llave maestra, asegura El País.

No obstante, fuentes conocedoras de la investigación indican a Europa Press que el hombre no es trabajador del centro y llevaba ropa de calle. También aseguran que el cuerpo, frente a lo que se había barajado en un principio, no portaba ninguna nota manuscrita. Su perfil no corresponde al de ninguna persona desaparecida.

Además, confirman que el ascensor funcionaba "perfectamente" y el aparato, en un primer análisis, no estaba forzado. Por tanto, las mismas fuentes apuntan a que, desde la prudencia, la hipótesis principal es que pudiera tratarse de un suicidio o de un accidente, si bien todas las líneas de investigación permanecen abiertas. El hombre abrió el hueco del ascensor con una llave maestra, asegura El País.

De hecho, el caso ha pasado del Grupo de Homicidios a los agentes de la Comisaría de Fuencarral. Ello indica, según las mismas fuentes, que no se han hallado señales evidentes de muerte violenta, aunque inciden en que todas las hipótesis siguen abiertas.